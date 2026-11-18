नेपाल के जनकपुर धाम और उत्तर प्रदेश के अयोध्या के बीच एक नई साप्ताहिक ट्रेन (ट्रेन संख्या 15595/15596) सेवा शुरू होने जा रही है. लगभग 604 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली यह साप्ताहिक ट्रेन जनकपुर धाम को अयोध्या कैंट से जोड़ेगी और बिहार और उत्तर प्रदेश के कई महत्वपूर्ण कस्बों और शहरों से होकर गुजरेगी.

अपने टर्मिनल स्टेशनों के अलावा, यह ट्रेन जयनगर, मधुबनी, शीशो, सीतामढ़ी, रक्सौल, नरकटियागंज, गोरखपुर, बस्ती, मनकापुर और अयोध्या धाम में भी रुकेगी. जनकपुर धाम से यह शनिवार को और अयोध्या कैंट से सोमवार को रवाना होगी.

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सम्राट चौधरी ने जताया आभार

इस बीच बुधवार (18 नवंबर, 2026) को बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जनकपुर धाम (नेपाल) से अयोध्या कैंट के बीच नई एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 15595/15596 के परिचालन को स्वीकृति प्रदान किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया. मुख्यमंत्री ने कहा कि जनकपुर धाम और अयोध्या का भारत एवं नेपाल के करोड़ों लोगों की धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक विरासत से गहरा संबंध है.

उन्होंने कहा कि जनकपुर धाम माता जानकी की जन्मस्थली और अयोध्या भगवान श्रीराम की जन्मस्थली के रूप में विश्वभर में श्रद्धा का केंद्र है. इन दोनों महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों के बीच रेल संपर्क स्थापित होने से श्रद्धालुओं एवं आम यात्रियों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी.

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सम्राट चौधरी ने कहा, "यह निर्णय भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं सामाजिक संबंधों को और मजबूती प्रदान करेगा. इससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और दोनों देशों के नागरिकों के बीच संपर्क और संवाद के नए अवसर सृजित होंगे."

नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश में रेल अवसंरचना का तेजी से विस्तार हो रहा है. बिहार की रेल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और आम लोगों को आधुनिक एवं सुविधाजनक रेल सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में केंद्र सरकार लगातार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है."

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