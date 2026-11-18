बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के एक सुरक्षाकर्मी ने मंत्री निशांत कुमार को सीएम के पास सटने नहीं दिया. दरअसल, सीएम के सुरक्षाकर्मी सम्राट चौधरी को घेरे हुए थे. इस दौरान जब निशांत कुमार उनके नजदीक आ ही रहे थे कि उन्हें हाथ लगाकर एक बॉडीगार्ड ने पीछे कर दिया. इसके बाद निशांत कुमार वहां से निकल गए.

पूरी घटना बुधवार (18 नवंबर, 2026) की है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी वैशाली पहुंचे थे. 'नीतीश सेतु' का 21 नवंबर को पीएम मोदी उद्घाटन करने वाले हैं. इसको लेकर कार्यक्रम की तैयारियों का सम्राट चौधरी ने जायजा लिया. उन्होंने व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया. कच्ची दरगाह-बिदुपुर सिक्स लेन पुल का भ्रमण किया. इस बीच अब निशांत कुमार को सीएम सम्राट के सुरक्षाकर्मी द्वारा पीछे करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

मीडिया से बात करने आ रहे थे सीएम सम्राट

निशांत कुमार को पीछे करने का जो वीडियो सामने आया है उसको लेकर सोशल मीडिया पर लोग अलग-अलग नजरिए से टिप्पणी कर रहे हैं. यह सारी घटना तब हुई जब सीएम सम्राट मीडिया से बात करने आ रहे थे. इसी दौरान सुरक्षा घेरा बनाने की कवायद में सीएम सम्राट चौधरी के बॉडीगार्ड ने निशांत कुमार को किनारे कर दिया.

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बता दें कि अक्सर यह होता है कि जब मुख्यमंत्री किसी जिले में जाते हैं तो उनके साथ कई अन्य मंत्री भी होते हैं. चाहे डिप्टी सीएम हों या फिर कोई अन्य, लेकिन सवाल है कि क्या सुरक्षाकर्मी ने निशांत को नहीं पहचाना? अब इस तरह के वीडियो के बाद सियासत तय है. देखने वाली बात होगी कि इस पर जेडीयू, बीजेपी या फिर विपक्ष की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है.

क्या बोले निशांत कुमार?

उधर निशांत कुमार ने मीडिया से कहा है कि मेरे पिता के नाम पर पुल का नाम 'नीतीश सेतु' रखा गया है. यह गर्व का विषय है. उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का आभार जताया. उन्होंने कहा कि उनके पिता ने जो विकास का काम किया है उसका यह एक प्रतीक है.

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