समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता आजम खान बीते बुधवार (18 नवंबर, 2026) को गाजियाबाद की डासना जिला जेल से अंतरिम जमानत पर बाहर आ गए. इस रिहाई के बीच बीजेपी की प्रतिक्रिया आई है. गुरुवार (19 नवंबर, 2026) को बिहार बीजेपी के नेता और सरकार में मंत्री रामकृपाल यादव ने बड़ा बयान दिया. कहा कि आजम खान के आने-जाने से क्या अंतर पड़ने वाला है? आजम खान पहले भी थे, क्या कुछ कर लिए? आजम खान को अभी परमानेंट बेल नहीं मिली है.

रामकृपाल यादव ने कहा, "बेल शर्तों पर मिली होगी, उनको यह छूट नहीं दी जाएगी कि उत्पात मचाइए प्रदेश में… इसलिए समाजवादी पार्टी और उनके समर्थकों को बहुत ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है. आजम खान के आने और ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. भारतीय जनता पार्टी है और आगे भी रहेगी, योगी जी हैं और आगे भी रहेंगे."

'सीटों के लिए गिड़गिड़ा रहे राहुल गांधी'

दूसरी ओर मंत्री रामकृपाल यादव ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को लेकर कहा, "समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में विपक्ष है. राहुल गांधी सीटों के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं. ये पिछलग्गू हैं. पहले भी इन लोगों ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उम्मीदवारों को टिकट दिया था और असफल रहे."

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बीजेपी नेता ने कहा, "मैं समझता हूं कि जिस तरह से योगी-मोदी जी ने पिछले वर्षों में उत्तर प्रदेश की गरिमा को बढ़ाया है, आगे विकसित करने में उत्तर प्रदेश को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है. पुनः वहां की जनता अपना समर्थन योगी जी को और भारतीय जनता पार्टी को देगी. ये लोग ख्याली पुलाव ना बनाएं."

देश की गरिमा गिरा रहे राहुल गांधी: रामकृपाल

रामकृपाल यादव ने कहा, "राहुल गांधी जो बची हुई कांग्रेस पार्टी है, उसको भी खत्म कर देंगे. राहुल गांधी कुंठित मानसिकता के परिचायक हैं और देश की गरिमा को गिरा रहे हैं. विदेशों में जाकर अनाप-शनाप बयान देकर क्या साबित करना चाहते हैं राहुल गांधी? अरे नेता प्रतिपक्ष हैं, कुछ गरिमा को बचाइए. नेता प्रतिपक्ष का मतलब यह नहीं होता है कि आप जाकर अपने देश के बारे में असत्य कहकर और अपने देश की गरिमा को गिराइए. अटल जी से सीखिए... इसलिए आप कुंठित मानसिकता से निकलें और देश की गरिमा को ना गिराएं, नहीं तो आने वाले दिन में आपकी पार्टी की स्थिति और खत्म होने वाली है."

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