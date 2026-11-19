बिहार की राजनीति में इन दिनों जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के संबंधों को लेकर चर्चा शुरू हो गयी है. इस बीच पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की एक पोस्ट ने नई बहस छेड़ दी है. उन्होंने सीएम सम्राट चौधरी द्वारा स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को धक्का दिए जाने पर नाराजगी जाहिर की है.

रोहिणी आचार्य ने अपनी पोस्ट वीडियो टैग करते हुए लिखा, क्यूँ जलील होने को मजबूर हैं चाचा नीतीश कुमार और भाई निशांत कुमार ? पहले नीतीश कुमार जी को जलालत के साथ किनारे किया और अब उनके बेटे निशांत को सरेआम जलील कर रही है बीजेपी . गजब की सहनशक्ति है चाचा जी की , लगता है अपने आत्म - सम्मान और स्वाभिमान को पूरी तरह से दफ़न कर चुके हैं और अब अपने बेटे को भी अपनी ही चाल में ढलने को मजबूर कर रहे हैं ."

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क्या है पूरा मामला ?

दरअसल बिहार के राघोपुर में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बॉडीगार्ड द्वारा स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को धक्का देकर अलग किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसके बाद सियासी बवाल मच गया है. विपक्ष ने इसे जानबूझकर की गयी हरकत बताया. वीडियो में दिख रहा है कि जब निशांत कुमार सीएम सम्राट चौधरी के पास आ रहे थे तो सुरक्षाकर्मियों ने परिचय देने के बावजूद उन्हें धक्का देकर पीछे कर दिया.

विपक्ष का हमला

रोहिणी आचार्य के साथ ही इससे पहले विपक्ष के नेताओं ने इसको लेकर सवाल उठाया है. RJD प्रवक्ता एजाज अहमद ने इसे एक कैबिनेट मंत्री का अपमान बताते हुए दोषी सुरक्षाकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है. इसके साथ ही उन्होंने JDU की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं. उधर कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने निशांत कुमार के आत्मसम्मान पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें अपमान के विरोध में कार्यक्रम का बहिष्कार कर देना चाहिए था.

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