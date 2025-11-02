हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारअनंत सिंह की गिरफ्तारी पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, बहन मीसा भारती ने भी सरकार पर साधा निशाना

अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, बहन मीसा भारती ने भी सरकार पर साधा निशाना

Patna News: तेजस्वी यादव ने दावा करते हुए कहा कि महागठबंधन की सरकरा बनने जा रही है. 18 नवंबर को हमारी सरकार का शपथ ग्रहण होगा. जितने भी अपराघी है बिहार में सब की अरेस्टिंग होगी.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 02 Nov 2025 10:35 AM (IST)
बिहार के मोकामा में 30 अक्टूबर को जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ता दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में जदयू उम्मीदवार अनंत सिंह को शनिवार रात पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. वहीं अब अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया देते हुए राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि अरेस्टिंग होना ही था जिस तरह की घटना हुई थी. बिहार में जंगलराज की स्थिति बनी हुई है. पीएम को दिखता ही नहीं, आरा और सासाराम में घटना हो रही है और पीएम आ रहे है उन्हें महाजंगल राज नहीं दिखता है.

वहीं तेजस्वी यादव ने दावा करते हुए कहा कि महागठबंधन की सरकरा बनने जा रही है. 18 नवंबर को हमारी सरकार का शपथ ग्रहण होगा. 26 नवंबर से 26 जनवरी के बीच जितने भी अपराघी है बिहार में सब की अरेस्टिंग होगी. एक महीने के अंदर सारे अरपराधी की अरेस्टिंग होगी. जिस भी जाती के अपराधी हों गिरफ्तार होंगे, हमारी सरकार बनाने के बाद.

चुनाव आयोग की आई शर्म: मीसा भारती

वहीं अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर राजद नेता और तेजस्वी यादव की बहन मीसा भारती ने कहा कि अनंत सिंह पर कारवाई बिहार सरकार की तरफ से नहीं की गई है. चुनाव आयोग को शर्म आया है और अनंत सिंह पर कार्रवाई हुई है. अनंत सिह को सरकार ने बचाया था, सरकार इन्हें चुनाव के समय जेल से निकालती है. वहीं उन्होंने कहा कि पीएम के रोड शो के चलते कई दुकानदार को पिछले दो दिन से हटा दिया गया है, जो रेहड़ी और पटरी लगाते हैं.

इसके साथ ही RJD प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी इसे नीतीश सरकार की फजीहत से बचने की कार्रवाई बताते हुए जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि PM मोदी आज भी आकर जंगलराज का कैसेट बजायेंगे. उनको बताना चाहिए कि बिहार में गुंडाराज कैसे कायम हो गया. मृत्युंजय बोले कि तेजस्वी यादव लगातार नीतीश सरकार पर सवाल उठा रहे थे. उधर JDU ने इस कार्रवाई पर कहा कि कानून अपना काम करेगा.  

Published at : 02 Nov 2025 10:35 AM (IST)
Anant Singh TEJASHWI YADAV Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
