हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'पहले फेज के बाद NDA खेमे में गमगीन माहौल', दूसरे चरण की वोटिंग से पहले तेजस्वी यादव का दावा

'पहले फेज के बाद NDA खेमे में गमगीन माहौल', दूसरे चरण की वोटिंग से पहले तेजस्वी यादव का दावा

Bihar Election 2025: तेजस्वी यादव ने कहा कि बदलाव निश्चित है इसलिए अधिकारी फोन करने वाले का स्क्रीनशॉट तक हमें भेज रहे हैं. ईमानदार अधिकारी बिना दबाव में आए संविधान सम्मत कर्तव्यों का निर्वहन करें.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 09 Nov 2025 11:02 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज में मंगलवार (11 नवंवर) को 122 सीटों पर मतदान है. उससे पहले आरजेडी नेता और महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने एनडीए को घेरा है. उन्होंने कहा है कि पहले चरण के बाद NDA खेमे में भारी गमगीन माहौल है. तेजस्वी यादव ने ये भी आरोप लगाया कि हार के खौफ से गृहमंत्री अधिकारियों से मिलकर एवं फोन पर धमकी दे रहे हैं. दो गुजराती बिहार पर कब्जा करना चाहते हैं. लेकिन जनता संविधान विरोधी कार्य करने वाले नेताओं को सबक सिखाने के लिए तैयार है.

तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक संदेश में लिखा, ''पहले चरण के बाद NDA खेमे में भारी गमगीन माहौल है. हार के ख़ौफ़ से गृहमंत्री अधिकारियों से मिलकर और फोन पर धमकी दे रहे हैं. जहां ठहरते है उस होटल के CCTV बंद कराकर देर रात अधिकारियों को बुलाते हैं.''

'महागठबंधन समर्थित बूथों को डिस्टर्ब करने के निर्देश'

उन्होंने आगे लिखा, ''अभी CM आवास से बिना मुख्यमंत्री की जानकारी के भूंजा पार्टी की मित्र मंडली के ED के चंगुल में फंसे महाभ्रष्ट अधिकारी फ़ोन कर अधिकारियों को महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को पुलिस के द्वारा वोटिंग के दिन तक डिटेन करने, महागठबंधन समर्थित मजबूत बूथों को डिस्टर्ब करने संबंधित निर्देश दिए जा रहे हैं. संबंधित रेंज के अधिकारी बैठक कर रहे हैं.'' 

बदलाव निश्चित है- तेजस्वी यादव

तेजस्वी यादव ने ये भी लिखा, ''बदलाव निश्चित है इसलिए अधिकारी फोन करने वाले का स्क्रीनशॉट तक हमें भेज रहे हैं. बिहार सरकार के ईमानदार अधिकारी बिना रिटायर्ड अधिकारियों के दबाव में आए संविधान सम्मत अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें.''

दो गुजराती बिहार पर कब्जा करना चाहते- तेजस्वी

उन्होंने आरोप लगाया, ''दो गुजराती येनकेन प्रकारेण बिहार पर कब्जा करना चाहते है. वो बिहार को अपना उपनिवेश बनाना चाहते है. बिहार की जनता संविधान विरोधी कार्य करने वाले बेगैरत बे-ज़मीर सत्ताधारी नेताओं को कड़ा सबक सिखाने के लिए एक पैर पर खड़ी है. गणतंत्र की जननी बिहार में इनकी वोट चोरी हरगिज नहीं चलेगी. जनता हर प्रकार से यानि हर प्रकार से इनकी वोट चोरी और लोकतंत्र की डकैती रोकने के लिए तैयार है.''

Published at : 09 Nov 2025 11:02 PM (IST)
'मुस्लिम-ईसाई भी आ सकते हैं, लेकिन...', RSS में कौन हो सकता है शामिल? सवाल पर मोहन भागवत ने दिया ये जवाब
दिल्ली: MCD उपचुनाव के लिए BJP ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, इन नेताओं को दिया टिकट
BB19 Weekend Ka Vaar: 'बिग बॉस 19' से कटा इन दो कंटेस्टेंट का पत्ता, फूट-फूटकर रोईं अशनूर कौर
23 साल के भारतीय खिलाड़ी की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, घर में पसरा मातम
'मुस्लिम-ईसाई भी आ सकते हैं, लेकिन...', RSS में कौन हो सकता है शामिल? सवाल पर मोहन भागवत ने दिया ये जवाब
दिल्ली: MCD उपचुनाव के लिए BJP ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, इन नेताओं को दिया टिकट
BB19 Weekend Ka Vaar: 'बिग बॉस 19' से कटा इन दो कंटेस्टेंट का पत्ता, फूट-फूटकर रोईं अशनूर कौर
23 साल के भारतीय खिलाड़ी की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, घर में पसरा मातम
दुश्मन की नजर से बचकर करेगी न्यूक्लियर अटैक... अमेरिका की नई LRSO मिसाइल की सामने आई तस्वीर, रूस-चीन की बढ़ी टेंशन!
CDS अनिल चौहान की तरह आसिम मुनीर बनेंगे पाकिस्तान के CDF, जानें कितनी बढ़ जाएगी उनकी सैलरी?
अंता उपचुनाव: 'जिनके हाथों में नरेश मीणा खेल रहे वो इनके दुश्मन', अशोक गहलोत के बयान से मची हलचल
गोवा में ऑटो वालों ने की विदेशी कपल से बदतमीजी! फिर पुलिस ने भी काट दिया चालान- वीडियो देख भड़के यूजर्स
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
