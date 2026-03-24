निशांत ने दंगा-हिंसा की बात कह RJD को घेरा था, अब तेजस्वी यादव ने कहा- 'डेटा निकालकर…'

जेडीयू में शामिल होने के बाद निशांत कुमार मीडिया में खुलकर बयान भी देने लगे हैं. बीते सोमवार को उन्होंने आरजेडी के शासनकाल का जिक्र करते हुए निशाना साधा था. कहा था कि 2005 से पहले बिहार में कितना दंगा और हिंसा हुआ करता था, जिसे रोकने का काम पिताजी ने किया. उनके इस बयान पर तेजस्वी यादव ने आज (मंगलवार) जवाब दिया है.

2005 से 2025 में सबसे अधिक बढ़ा क्राइम रेट

पत्रकारों ने तेजस्वी यादव से पूछा कि निशांत कुमार ने कहा है कि 2005 में जब पिता को बिहार मिला था तो उससे पहले दंगा-फसाद होता था. इस पर तेजस्वी ने कहा कि डेटा निकाल कर देखिए. सही आकलन डेटा से ही होगा. वाकई में स्थिति यह है कि 2005 से 2025 तक बिहार में सबसे ज्यादा क्राइम रेट बढ़ा है.

'यूपी के बाद दूसरे नंबर आता है बिहार'

तेजस्वी ने कहा कि उन्होंने इसको लेकर विधानसभा में भी डेटा प्रस्तुत किया है. आज की तारीख में गुंडागर्दी, अपराध, ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा है. पहले ऐसा नहीं हुआ करता था. लॉ एंड आर्डर के मामले में, अपराध के मामले में, एनसीआरबी का डेटा देख लीजिए. यूपी के बाद बिहार दूसरे नंबर पर आता है.

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नीतीश कुमार फिर से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं. इस पर कहा कि उनकी अपनी पार्टी है. अपना डिसीजन है. नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने में उनकी पार्टी का फैसला होता है. इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं.

सम्राट मॉडल पर भी दिया जवाब

वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने सम्राट मॉडल पर भी प्रतिक्रिया दी. पूछा गया कि बिहार में क्या सम्राट मॉडल चलेगा? इस पर तेजस्वी ने कहा कि कोई मॉडल नहीं चलने वाला है. इस मौजूदा सरकार से जनता त्रस्त है. गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई से लोग परेशान हैं. अपराध से किसान तबाह हैं. तूफान आया, किसानों को अब तक राहत नहीं मिली है. मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखेंगे कि इस मामले पर जल्द से जल्द किसानों को राहत दी जाए.

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