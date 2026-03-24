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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकश्मीरी अलगाववादी आसिया अंद्राबी को UAPA केस में उम्रकैद की सजा, क्या था पूरा मामला?

कश्मीरी अलगाववादी आसिया अंद्राबी को UAPA केस में उम्रकैद की सजा, क्या था पूरा मामला?

यूएपीए मामले में दिल्ली की अदालत ने आसिया अंद्राबी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. आसिया अंद्राबी प्रतिबंधित कश्मीरी महिला अलगाववादी संगठन दुख्तरान-ए-मिल्लत की प्रमुख है.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: शैलजाकांत मिश्रा | Updated at : 24 Mar 2026 05:13 PM (IST)
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कश्मीरी अलगाववादी नेता और प्रतिबंधित संगठन दुख्तरान-ए-मिल्लत (DEM) की प्रमुख आसिया अंद्राबी को दिल्ली की कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. अदालत ने यूएपीए मामले में आसिया अंद्राबी को प्रतिबंधित संगठन का नेतृत्व करने और भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रचने के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. उनकी दो साथियों, सोफी फहमीदा और नाहिदा नसरीन को 30-30 साल की सजा सुनाई गई है.

NIA कोर्ट ने दिया दोषी करार

एनआईए की कोर्ट ने उसे और उसके दो साथियों सोफी फहमिदा और नाहिदा नसरीन को दोषी करार दिया था. एनआईए ने आसिया अंद्राबी पर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने, आतंकी संगठन को संचालित करने और आतंकवादी गतिविधियों के लिए साजिश रचने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे. जांच एजेंसी का कहना है कि आरोपी अलगाववादी एजेंडे को आगे बढ़ाने और आतंकी नेटवर्क को समर्थन देने में शामिल थे. 

2018 में आसिया अंद्राबी हुई थी गिरफ्तार

2018 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आसिया अंद्राबी को गिरफ्तार किया था. उसे कश्मीर की पहली महिला अलगाववादी नेता माना जाता है. साल 1987 में उसने 1987 में दुख्तरान-ए-मिल्लत नाम का संगठन बनाया था. यह संगठन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के महिला विंग के तौर पर काम करता था. भारत सरकार ने इस पर बैन लगाया था.

NIA की जांच में खुलासा

बताया जाता है कि पाकिस्तान का कुख्यात आतंकी हाफिज सईद भी आसिया अंद्राबी को अपनी मुंहबोली बहन मानता है. एनआईए की जांच में यह सामने आया था कि आसिया और उसके सहयोगी लोगों को अलगाववादी विचारों के लिए प्रेरित करते थे और संगठन के जरिए ऐसे काम करते थे, जो देश के खिलाफ थे.

तिहाड़ जेल में है बंद

अंद्राबी अप्रैल 2018 से आतंकी वित्तपोषण मामले में हिरासत में हैं और वर्तमान में तिहाड़ जेल में बंद हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते साल 10 नवंबर को हुए दिल्ली के लालकिले के पास कार ब्लास्ट में शामिल आरोपियों का कनेक्शन भी दुख्तरान-ए-मिल्लत संगठन से जुड़ने की आशंका जताई गई थी.  मामले में गिरफ्तार शहजादा अख्तर पर महिलाओं के आतंकी ग्रुप 'दुख्तरान-ए-मिल्लत' को फिर से शुरू करने की कोशिश करने का आरोप है.

Published at : 24 Mar 2026 04:53 PM (IST)
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UAPA Delhi Court Asiya Andrabi Delhi NCR News NIA  Delhi -NCR News Breaking News Abp News
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