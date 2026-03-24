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लालू यादव को हाई कोर्ट से लगा बड़ा झटका, जमीन के बदले नौकरी मामले में याचिका खारिज
Lalu Yadav News: लैंड ऑफ जॉब केस में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने सीबीआई की एफआईआर और चार्जशीट को रद्द करने की मांग की थी. उनकी याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया.
राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के चीफ लालू यादव को मंगलवार (24 मार्च) को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा. हाई कोर्ट ने सीबीआई की प्राथमिकी और आरोपपत्र रद्द करने की याचिका खारिज कर दी. दिल्ली हाई कोर्ट ने 'नौकरी के बदले ज़मीन' के मामले में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ CBI मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया. लालू यादव ने अपनी याचिका में कहा था कि CBI ने मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक मंज़ूरी हासिल नहीं की थी. हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि इस याचिका में कोई दम नहीं है.
(खबर को अपडेट किया जा रहा है...)
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Source: IOCL