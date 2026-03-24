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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारचिराग पासवान ने कहा- 'बिहार का अगला CM तय', अब कांग्रेस ने कर दिया हैरान करने वाला ये दावा

चिराग पासवान ने कहा- 'बिहार का अगला CM तय', अब कांग्रेस ने कर दिया हैरान करने वाला ये दावा

Bihar Next CM: कांग्रेस ने चिराग पासवान पर निशाना साधते हुए कहा है कि वे कितनी भी आवाज उठा दें, कोई सुनने वाला नहीं है. दिल्ली से चला हुआ लिफाफा ही काम करेगा.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 24 Mar 2026 03:44 PM (IST)
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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद बिहार का अगला सीएम कौन (Bihar Next CM) होगा इसकी चर्चा जोरशोर से जारी है. एक तरफ कई तरह के नामों की चर्चा है तो दूसरी ओर सियासी गलियारे में बयानबाजी भी तेज है. बीते सोमवार (23 मार्च, 2026) को केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने यह साफ किया था कि अगल सीएम कौन होगा यह तय हो गया है और बहुत जल्द इसकी घोषणा कर दी जाएगी. यह भी कहा था कि वे सीएम के रेस में नहीं हैं. अब चिराग पासवान के बयान पर कांग्रेस की ओर से पलटवार किया गया है.

मंगलवार (24 मार्च, 2026) को बयान जारी करते हुए बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता डॉ. स्नेहाशीष वर्धन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जब से नीतीश कुमार के हाथों से सत्ता की चाबी छीनी है तब से नीतीश कुमार को लेकर लगातार उस पद को लेकर संशय बनाई जा रही है. कांग्रेस नेता ने दावा किया कि नीतीश कुमार का उत्तराधीकारी कौन होगा ये एनडीए की बैठक में नहीं बल्कि दिल्ली से चले हुए फरमान से तय होगा. 

यह भी पढ़ें- पशुपति पारस से मिले चिराग पासवान, पैर छू कर लिया आशीर्वाद, फिर से एक होंगे चाचा-भतीजा?

'चिराग पासवान की कोई सुनने वाला नहीं'

स्नेहाशीष वर्धन ने कहा कि एनडीए की कितनी भी बैठकबाजी हो जाए, दिल्ली से चला हुआ लिफाफा ही काम करेगा. बिहार में एक कठपुतली सीएम बैठने जा रहे हैं और बीजेपी से ही होंगे, इसलिए चिराग पासवान कितनी भी आवाज उठा दें, कोई सुनने वाला नहीं है.

'अतिआवश्यक था नीतीश कुमार का अध्यक्ष निर्वाचित होना'

दूसरी ओर मंगलवार को यह भी घोषित हो गया कि नीतीश कुमार ही जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे. वे निर्विरोध चुने गए. ऐसे में कांग्रेस के प्रवक्ता ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को लेकर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि बीजेपी के चंगुल में फंसे जनता दल यूनाइटेड को यूनाइटेड रखने के लिए नीतीश कुमार का अध्यक्ष निर्वाचित होना अतिआवश्यक था. अब वे अध्यक्ष हैं तो कम से कम उनके अधीनस्थ जितने नेता हैं वो बीजेपी के साथ सौदा नहीं कर सकेंगे.

यह भी पढ़ें- 'राहुल गांधी अभी भी…', कांग्रेस सांसद पर भड़के BJP नेता शाहनवाज हुसैन, जानिए क्या कहा

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 24 Mar 2026 03:35 PM (IST)
Tags :
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