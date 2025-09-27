'अति पिछड़ा वोट बैंक नहीं बल्कि पावर बैंक बनेगा', बोले तेजस्वी यादव- बिहार को दिलाएंगे RESPECT

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने शनिवार को पटना मे आयोजित 'कर्पूरी अतिपिछड़ा अधिकार संवाद' कार्यक्रम को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने दर्जनों जातियों का नाम लिया और कहा कि आप लोग से संवाद करने का मौका मिला इसकी हमें खुशी है. सही समय में आप लोगों ने फैसला लिया और इस सभा में जो संख्या आई है यह साफ बता रही है कि अभी जो सरकार है वह जाने वाली है, आप लोग जो यहां समर्थन देने आए हैं. उसके लिए धन्यवाद देता हूं.

'कर्पूरी अतिपिछड़ा अधिकार संवाद' में बोले तेजस्वी यादव

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने 'कर्पूरी अतिपिछड़ा अधिकार संवाद' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, "अब नीतीश कुमार जी बिहार चलाने के योग्य नहीं रह गए, अब उम्र हो गई. अब बिहार को तेज रफ्तार से तेजी के साथ विकास करना है. हम नई सोच के हैं नया बिहार बनाना है. एनडीए के लोगों ने अति पिछड़ा समाज को केवल ठगने का काम किया है, केवल वोट बैंक बनाकर रखा है. जब हमारी सरकार बनेगी, तब अति पिछड़ा केवल वोट बैंक नहीं रहेगा बल्कि पावर बैंक बनेगा."

तेजस्वी ने कहा कि बिहार को हम रिस्पेक्ट यानी सम्मान दिलाने का काम करेंगे. उन्होंने बिहार के परिपेक्ष में RESPECT का मतलब भी समझाया. कहा R-रोजगार, E-एजुकेशन, S-स्वास्थ, P-पलायन मुक्त, E-इक्वलिटी, C-क्राइम मुक्त, T-टेक्नोलॉजी एंड टूरिज्म. इन तमाम मुद्दों पर काम करने का वादा किया. उन्होंने कहा कि हमको नया बिहार बनाना है. बिहार मेरा विकसित हो और यह तभी बनेगा जब पढ़ाई, दवाई, कमाई, सुनवाई होगी.

उन्होंने आगे कहा कि "हम लोगों के नेता कर्पूरी जी रहे हैं. कर्पूरी जी ने सबसे पहले आरक्षण देने का काम किया, जो आज भारत सरकार में बैठे लोग हैं, उन लोगों ने कर्पूरी जी को कितनी गालियां दीं. हमने विधानसभा में मांग की थी कि कर्पूरी जी को सीधा भारत रत्न दिया जाए. हमारी सरकार आई तो 27 प्रतिशत पिछड़ा को आरक्षण देने का काम करेगी, लेकिन यह बीजेपी आरक्षण चोर पार्टी हैं. आप लोग सचेत रहिएगा. हमारे चाचा तो हाईजैक हो ही गए हैं. उनके उनके आसपास जो लोग हैं वह कोई भी अति पिछड़ा समाज के लोग नहीं हैं."

'नीतीश सरकार ने अतिपिछड़ा को ठगने का काम किया'

अब नीतीश कुमार बिहार चलाने लायक नहीं रह गए. अब उनकी उम्र हो गई है उनके साथ जो लोग हैं, उन्होंने अतिपिछड़ा को ठगने का काम किया. लालू जी ने जो आप लोग को मान सम्मान दिया पहले अति पिछड़ा को पीछे बैठाया जाता था, लेकिन लालू जी वो काम किया कि कोई अति पिछड़ा समाज को उंगली दिखाकर भी बात नहीं कर सकता है. तेजस्वी यादव किसी को घर में बैठने नहीं देगा. सभी युवाओं को रोजगार मिलेगा. तेजस्वी की उम्र कच्ची हो सकती है लेकिन जुबान पक्की है.

ये भी पढ़ें: Amit Shah Bihar Visit: बिहार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में चूक, लापरवाही पर उठे सवाल