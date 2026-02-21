हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026
लाइव टीवी
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारतेजस्वी यादव का नीतीश कुमार सरकार पर बड़ा हमला, 14 बड़े रेप मामलों की लिस्ट जारी कर खड़े किए सवाल

तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार सरकार पर बड़ा हमला, 14 बड़े रेप मामलों की लिस्ट जारी कर खड़े किए सवाल

Bihar Politics: तेजस्वी यादव ने पोस्ट कर बिहार में बढ़ते अपराध पर सरकार को घेरा. तेजस्वी ने 'जंगलराज' पर तंज करते हुए इसे 'मंगलराज' कहा. उन्होंने 14 जिलों में हुई रेप की वारदातों को सूचीबद्ध किया

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: जतिन राय | Updated at : 21 Feb 2026 05:21 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश कुमार सरकार पर हमला बोला. उन्होंने तंज कसते हुए सरकार को 'मंगलराज' करार दिया है. तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए बिहार में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं के मुद्दे पर सरकार से जवाब भी मांगा. 

तेजस्वी यादव ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि चंद दिनों में हुई कई वारदातों पर सरकार ने मौन धारण किया. उनकी यह मौन स्वीकृति प्रमाणित करती है कि बलात्कारियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है. तेजस्वी ने आरोप लगाया कि सरकार अपराधियों से मिली हुई है इसलिए उनपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही.

'जंगलराज' पर 'मंगलराज' का तंज

तेजस्वी यादव ने सरकार पर 'जंगलराज' का पलटवार करते हुए तंज भरे लहजे में सरकार को 'मंगलराज' कहा. उन्होंने लिखा कि डेढ़ साल से लेकर 11 साल की सैकड़ों बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं क्योंकि मशीनी मंगलराज में तंत्र इनका, अपराधी इनके! 

तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि सरकार अपराधियों को संरक्षित कर रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा, "मोदी जी अब चुनाव में आएंगे और बिहार को बदनाम करके चले जाएंगे."

25 साल बाद कोई और बना गृहमंत्री 

बिहार सरकार में वर्तमान में गृहमंत्री सम्राट चौधरी हैं. इससे पहले यह पद 25 साल तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास था, लेकिन पहली बार यह पद उनके पास न रहकर सम्राट चौधरी को मिला. साल 2025 में बनी सरकार के मंत्रिमंडल गठन के बाद से गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के पास है. वे राज्य के उप मुख्यमंत्री भी हैं. 

बीजेपी का नया रामराज्य 

नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए तेजस्वी यादव ने लिखा, "मोदी-नीतीश सरकार के कर कमलों से निर्मित कथित रामराज्य में प्रतिदिन ऐसी-ऐसी मंगलकारी घटनाएं हो रही हैं." यह बीजेपी के रामराज्य पर भी एक हमला था. 

14 जिलों में हुई घटनाओं की सूची

आखिर में तेजस्वी यादव ने बिहार के 14 जिलों में हुए रेप केसेस को अपने पोस्ट में सूचीबद्ध किया:

1. डेढ़ साल की बच्ची से दुष्कर्म, प्राइवेट पार्ट में डाला रॉड - सहरसा
2. छह वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म - किशनगंज
3. बच्ची के दुष्कर्म के बाद हत्या - दरभंगा
4. महिला से रेप की कोशिश; बचाने गए पति को पीटा - पटना
5. नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म - सारण
6. रेप और हत्या मामले में पीड़िता की मां न्याय के लिए भटक रही - भागलपुर
7. आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म - लखीसराय
8. UP की डांसर के साथ सामूहिक दुष्कर्म - भोजपुर
9. स्कूल जाती आठ साल की बच्ची को अगवा कर रेप - शेखपुरा
10. चार वर्षीय बच्ची से रेप - बिहटा
11. दुष्कर्म के बाद महिला की हत्या - नवादा
12. मासूम के साथ दुष्कर्म - तारापुर-मुंगेर
13. युवती के साथ दरिंदगी - नवादा
14. किशोरी के साथ दुष्कर्म - बेगूसराय

सरकार पर सवाल

पोस्ट के आखिर में तेजस्वी यादव लिखते हैं कि "निकम्मी सरकार के बहादुर जवाब दें." यह पोस्ट 'जंगलराज' पर आरजेडी का एक नया नैरेटिव है, जिसे वह 'मंगलराज' कह रहे हैं.

Published at : 21 Feb 2026 05:21 PM (IST)
तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार सरकार पर बड़ा हमला, 14 बड़े रेप मामलों की लिस्ट जारी कर खड़े किए सवाल
