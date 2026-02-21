राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने गायिका से नेता बनीं मैथिली ठाकुर की बिहार में उनकी पार्टी के शासन को लेकर की गई टिप्पणियों की शुक्रवार (20 फरवरी) को कड़ी आलोचना की.

विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मैथिली ठाकुर का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी एक तस्वीर साझा करते हुए उनकी टिप्पणियों की निंदा की है. उन्होंने खुद की तुलना दुर्योधन और राजद सुप्रीमो की लालू प्रसाद यादव की इशारों-इशारों में तुलना धृतराष्ट्र से करने पर पलटवार किया.

गुरुवार (19 फरवरी) को विधानसभा में बोलते हुए मैथिली ठाकुर ने परोक्ष रूप से राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के छोटे बेटे तेजस्वी यादव के प्रति स्नेह की तुलना महाभारत कालीन हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन के प्रति स्नेह से की थी. जिसके बाद बिहार विधानसभा में मैथिली के इस बयान को गंभीरता से लेते हुए राजद कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने जवाबी हमला किया है.

'कुछ लोग भ्रम पाल लेते हैं'

हालांकि मैथिली ने लालू प्रसाद यादव या उनकी पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन ‘2005 से पहले का बिहार’का जिक्र कर अपने इशारों से स्पष्ट कर दिया कि वह पूर्ववर्ती राजद के शासन की आलोचना कर रही हैं. जिस पर तेजस्वी यादव ने अपने पोस्ट में लिखा, ‘कुछ लोग विधायक बनते ही राजनीति का पूरा ज्ञान होने का भ्रम पाल लेते हैं. विधायिका की बुनियादी बातें समझे बिना ही उनमें एक जननायक के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने का दुस्साहस आ जाता है.’

सीएम नीतीश पर भी भड़के तेजस्वी यादव

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी यादव ने एक और सोशल मीडिया पोस्ट में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला किया. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है, जिससे हर तरफ अराजकता और अव्यवस्था का माहौल बना हुआ है. तेजस्वी ने कहा कि सत्ता के संरक्षण में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और अपराधी व सत्ताधारी नेताओं के बीच संगठन फल-फूल रहे हैं. उन्होंने यह भी तंज कसा कि सरकार के मुखिया मानो अचेत अवस्था में है, जिसके कारण आम जनता परेशान है, प्रशासनिक तंत्र भ्रष्टाचार में डूबा है और अपराधी बेखौफ होकर सक्रिय हैं.