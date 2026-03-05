RJD से लेकर JDU और कांग्रेस तक… नीतीश कुमार के राज्यसभा वाले फैसले पर किसने क्या कहा?

सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने वाले फैसले के बाद एक तरफ जहां जेडीयू के कार्यकर्ताओं और नेताओं में नाराजगी है तो वहीं विपक्षी दल भी बीजेपी पर हमलावर हैं. हर कोई इसे साजिश करार दे रहा है. आरजेडी, कांग्रेस, जेडीयू, हर दल से प्रतिक्रिया आ रही है. पढ़िए नीतीश कुमार के इस बड़े फैसले को लेकर किस नेता ने क्या कुछ कहा है.

कांग्रेस ने किया साजिश से इनकार

कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह का कहना है कि हम चुनाव प्रचार के दौरान भी ये बात कहते थे कि जो बीजेपी की राजनीतिक रणनीति रही है, उससे ये समझा जा सकता था. उसी राजनीतिक प्रक्रिया के तहत उन्हें (नीतीश कुमार) भी राज्यसभा में भेजा जा रहा है. वोट तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के नाम से लिया गया था. ये सच्चाई है लेकिन नीतीश कुमार का तो अपना फैसला है. मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि ये साजिश है. इसमें साजिश क्या है? जब नीतीश कुमार ने खुद घोषणा की. वे खुद कह रहे हैं कि वे राज्यसभा जा रहे हैं."

बिहार सरकार में मंत्री सुरेंद्र मेहता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ट्वीट पर कहा, "उन्होंने खुद ही पोस्ट की है कि वे वहां (राज्यसभा में) जाना चाहते हैं, नई सरकार बनेगी... निशांत कुमार को बहुत पहले ही राजनीति में आना चाहिए था. आ रहे हैं ये अच्छी बात है..."

तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर किया हमला

आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फैसले पर कहा, "सब जानते हैं कि बिहार के चुनाव में एनडीए ने ये नारा दिया था कि '2025 से 30 फिर से नीतीश'. बीजेपी और एनडीए के घटक दल जानते हैं कि किस प्रकार से तंत्र-मंत्र और पूरा सिस्टम लगाकर चुनाव हुआ. उस समय में भी हमने कहा था कि भाजपा के लोगों ने नीतीश कुमार को 'हाईजैक' कर लिया है और उन्हें दोबारा कुर्सी पर बैठने नहीं देंगे. हमने कहा था कि वे 6 महीने से ज्यादा कुर्सी पर नहीं रहेंगे..."

नीतीश युग का कभी अंत नहीं: केसी त्यागी

जेडीयू नेता केसी त्यागी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर कहा, "नीतीश युग का कभी अंत नहीं हो सकता. उन्होंने नया बिहार बनाया है. जैसे कर्पुरी ठाकुर और चौधरी चरण सिंह जिंदा है, ऐसे ही युग-युग तक नीतीश कुमार भी याद किए जाएंगे... जाहिर है कि इससे सदन की भी गरिमा बढ़ेगी, बहस का स्तर ऊंचा होगा और यूं भी ख्याति व अच्छे बौद्धिक ज्ञान के चलते उन्हें सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार भी मिला था."

आरेजडी नेता शक्ति सिंह यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ट्वीट पर कहा, "एक मुख्यमंत्री जो 202 की संख्या पर जीतकर आया हो और उस मुख्यमंत्री को धक्का देकर राज्यसभा में जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है कि आप मुख्यमंत्री पद छोड़ दीजिए, आपका काम समाप्त हो चुका है. जनता दल में कई खंड हैं... इस खंड के खिलाफ कई लोग हैं, उनके कार्यकर्ता आक्रोशित हैं... नीतीश कुमार के लिए राज्यसभा क्या था? वे जब चाहते चले जाते... जो नीतीश कुमार के साथ हुआ, ये 'महाराष्ट्र मॉडल' का नया वर्जन है. वे बजट सत्र तक पार नहीं कर पाए..."

सांसद पप्पू यादव ने क्या कहा?

उधर सांसद पप्पू यादव ने कहा, "हिंदू धर्म की ठेकेदार पार्टी ने होली के दिन अपने सबसे पुराने साथी को धोखा दिया. होली में पराए अपने हो जाते हैं, बीजेपी अपनों की पीठ में छूरा घोंप पराया बना प्राण ले लेती है. चंद्रबाबू नायडू जी सावधान! नीतीश जी के नाश का षड्यंत्र रचने वाला आपके लिए साजिश रचे उससे पहले सचेत हो जाओ आप!"

