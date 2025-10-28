बिहार चुनाव 2025: 'तेजस्वी यादव को समय लगेगा', 'जननायक' वाले पोस्टर पर RJD नेता का बड़ा बयान

बिहार चुनाव 2025 के बीच सियासी बयानबाजियों को दौर जारी है. राज्य में इस समय 'जननायक' को लेकर बवाल मचा हुआ है. राष्ट्रीय जनता दल ने तेजस्वी यादव को एक पोस्टर के जरिए 'जननायक' करार दिया है.

पोस्टर विवाद को लेकर तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं की ओर से प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है. इसी बीच राजद के राष्ट्रीय महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी का बयान आया है. उनके इस बयान से सियासत गरमा गई है.

'जननायक' वाले पोस्टर पर अब्दुल बारी सिद्दीकी क्या बोले?

उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को 'जननायक' बनने में समय लगेगा, क्योंकी वह लालू की विरासत है. अब्दुल बारी ने आगे कहा कि वह लालू की राजनीति पर खरा उतरने की कोशिश कर रहे है. 'राजद नेता के इस बयान पर चर्चा तेज हो गई है. राजनीतिक गलियारों में उनके इस बयान से सियासी भूचाल आ गया है.

बता दें, चुनाव के समय में अब्दुल बारी सिद्दीकी के इस बयान से राजद के अंदर ही मतभेद के संकेत दिखाई दे रहे है. उनके इस बयान का असर बिहार चुनाव में किस तरह पड़ता है यह समय आने पर पता चल पाएगा.

इस मामले पर तेज प्रताप यादव ने क्या कहा?

तेज प्रताप यादव ने इस मामले पर कहा कि, कार्पूरी ठाकुर, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी जैसे लोग 'जननायक' हैं. वहीं उन्होंने कहा कि, जो लोग 'जननायक' बता रहे हैं, उनको 'जननायक' नहीं बताना चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि, लालू यादव 'जननायक' थे. तेजस्वी यादव पर राहुल गांधी और लालू यादव की छत्रछाया है. यह छत्रछाया हटाकर अपने बलबूते पर करके दिखाए

'जननायक' वाले मुद्दे पर बोले चिराग पासवान

तेजस्वी के इस पोस्टर को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है. इस बीच लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. उन्होंने कहा है कि,'तेजस्वी यादव ने क्या किया है, जो वह 'जननायक' हो गए. उन्होंने आगे कहा कि, तेजस्वी यादव को 'जननायक' जैसा कर्म भी करना चाहिए.

फिलहाल राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के इस बयान से पार्टी के अंदर मतभेद की स्थिति नजर आ रही है. बता दें, राजद में पिछले कई दिनों से अंदरूनी फूट भी साफ तौर पर नजर आई है. लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव को पार्टी से बाहर कर दिया गया है.

तेज प्रताप ने बाहर होने के बाद बगाबत शुरू कर दी. बिहार चुनाव में तेज प्रताप यादव अपनी नई पार्टी बनाकर उसके सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं. तेज प्रताप यादव ने राजद के उम्मीदवारों के सामने अपनी पार्टी की उम्मीदवार भी उतार दिए हैं.