बिहार चुनाव में प्रचार को धार देंगे अखिलेश यादव और डिंपल, महागठबंधन के लिए मांगेगे वोट

बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन की चुनावी लड़ाई अब बेहद दिलचस्प होने जा रही हैं. जहां एक तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार में कूद पड़े हैं तो वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया भी बिहार चुनाव प्रचार को धार देने बिहार पहुंच रहे हैं.

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले चरण के चुनाव प्रचार के लिए 1 नवम्बर को बिहार पहुंच रहे हैं. इस दौरान वो बिहार के पूर्णिया, मधुबनी और दरभंगा जिलों में चुनाव प्रचार करेंगे. इस दौरान वो महागठबंधन के प्रत्याशियों के लिए जनसभा करेंगे और उनके समर्थन में वोटरों को साधने की कोशिश करेंगे.

बिहार में चुनाव प्रचार करेंगे अखिलेश यादव

सपा अध्यक्ष के साथ उनकी पत्नी और मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव भी चुनाव प्रचार के लिए आ सकती है. अखिलेश यादव तीन दिन तक बिहार दौरे पर रह सकते हैं. इसके अलावा वो दो और तीन नवम्बर को भी इन जिलों में अलग-अलग जगहों पर जनसभाएं कर सकते हैं. इंडिया गठबंधन के समर्थन में उनकी बड़ी-बड़ी जनसभाएं और रोड शो करने का प्लान है.

समाजवादी पार्टी की ओर से बिहार विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है. इस लिस्ट में अखिलेश यादव, डिंपल यादव के अलावा सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान, अफजाल अंसारी, इकरा हसन, प्रिया सरोज, सांसद राजीव राय समेत 20 अन्य बड़े चेहरे शामिल हैं.

बिहार में दो चरणों में होंगे चुनाव

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव की सभी 243 सीटों पर दो चरणों में चुनाव होना है. पहले चरण का चुनाव 6 नवंबर को होगा, जिसमें 121 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी जबकि 11 नवंबर को दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान होगा. वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी और चुनाव के नतीजे सामने आएंगे. बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को खत्म हो रहा है.