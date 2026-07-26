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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारCJP के बिहार में आंदोलन वाले ऐलान पर प्रशांत किशोर की पहली प्रतिक्रिया, धर्मेंद्र प्रधान का भी जिक्र

CJP के बिहार में आंदोलन वाले ऐलान पर प्रशांत किशोर की पहली प्रतिक्रिया, धर्मेंद्र प्रधान का भी जिक्र

Prashant Kishor on CJP Abhijeet Dipke Protest: प्रशांत किशोर ने कहा कि कल लोगों ने देखा कि लोग खड़े हो जाएं, जनता खड़ी हो जाए तो सत्ता में बैठे लोगों को झुकना पड़ता है. पीके मीडिया से बात कर रहे थे.

Written By : आर्यन आनंद |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 26 Jul 2026 01:15 PM (IST)
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जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके का बिहार में स्वागत किया है. प्रशांत किशोर ने रविवार (26 जुलाई, 2026) को पटना में पीसी की. इस मौके पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि हर वो व्यक्ति जो इस सरकार के अलोकतांत्रिक व्यवहार को और उनके कामकाज को चुनौती देना चाहता है हम साथ हैं.

दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे यह कह रहे हैं कि दिल्ली के प्रोटेस्ट के बाद अगला टारगेट उनका बिहार है. वे पटना आएंगे. इसी पर प्रशांत किशोर से सवाल किया गया था. 

यह भी पढ़ें- Dharmendra Pradhan Resignation: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर BJP की प्रतिक्रिया, 'किसी भी राष्ट्र का…'

'सीजेपी के लोग आते हैं तो स्वागत है'

पीके ने मीडिया से कहा, "आपको बता दें कि सोनम वांगचुक मेरे व्यक्तिगत मित्र हैं… लद्दाख में आंदोलन के लिए सरकार ने महीनों उनको जोधपुर जेल में रखा था. उन्होंने सीजेपी के प्लेटफॉर्म पर जाकर अपना योगदान दिया है. कल (शनिवार) लोगों ने देखा कि लोग खड़े हो जाएं, जनता खड़ी हो जाए तो सत्ता में बैठे लोगों को झुकना पड़ता है. सीजेपी के लोग यहां आते हैं, छात्रों के साथ जुड़कर उनके मुद्दे पर काम करना चाहते हैं तो स्वागत है." 

'ये शुरुआत है, ये रुकने वाला नहीं है…'

आके कहा, "हम दिल्ली में देख रहे हैं, वो प्रोटेस्ट किसी एक सोनम वांगचुक का नहीं था, प्रोटेस्ट में आए हजारों लोग सीजेपी का झंडा लेकर सीधे नहीं आए थे. जितने भी युवा थे रोज-रोज हो रहे पेपर लीक से, बेरोजगारी से, ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था से परेशान थे. वो किसी एक नेता के पीछे नहीं आए थे, अपने व अपने बेहतर भविष्य के लिए आए थे. खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताने वाली बीजेपी की 3 दिन के अंदर सारी हेकड़ी बाहर हो गई. धर्मेंद्र प्रधान को जाना पड़ा. आगे देखिए ये शुरुआत है, ये रुकने वाला नहीं है.

प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर जन सुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती, विधानसभा प्रभारी रामबली चंद्रवंशी, पूर्व विधायक किशोर कुमार सहित अन्य नेता मौजूद थे.

यह भी पढ़ें- धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर JDU का पहला रिएक्शन, 'जिस तरीके से…'

Published at : 26 Jul 2026 01:13 PM (IST)
Tags :
PRASHANT KISHOR BIHAR NEWS Abhijeet Dipke
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