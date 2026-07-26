बीजेपी के पूर्व विधायक हरि भूषण ठाकुर को जान से मारने की धमकी, पटना में FIR दर्ज

बिहार में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के पूर्व विधायक हरि भूषण ठाकुर बचौल को जान से मारने की धमकी दी गई है. पूर्व विधायक को फोन कॉल के माध्यम से धमकी मिली है. मामले को लेकर पूर्व विधायक और बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हरि भूषण ठाकुर बचौल ने पटना के पाटलिपुत्र थाने में शिकायत दर्ज कराई है.

हरि भूषण ठाकुर को शनिवार (25 जुलाई) की रात दो अलग-अलग नंबरों से कॉल करके धमकी दी गई है. कॉल करने वाले ने पहले हरि भूषण ठाकुर को गाली दी और फिर उन्हें जान से मारने की धमकी दी. कॉलर आइडेंटिफिकेशन ऐप पर कॉल करने वाला नंबर मो. इनामुल नाम से आ रहा है. जिसकी जानकारी ठाकुर ने पुलिस को दी है.

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पाटलिपुत्र थाने में दर्जा कराई एफआईआर

पूर्व विधायक हरि भूषण ठाकुर ने पटना के पाटलिपुत्र पुलिस स्टेशन में धमकी भरे कॉल को लेकर शिकायत दी जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है. शिकायत में पूर्व विधायक ने कहा कि मैं शनिवार (25 जुलाई) को अपने आवास ग्रीन हेरिटेज के सी-ब्लॉक के 206 नंबर फ्लैट में था. रात करीब 8:46 बजे मेरे मोबाइल नंबर पर 9631486535 से कॉल आया. मेरे उठाने के बाद मुझे गाली और जान से मारने की धमकी दी गई है.

उन्होंने शिकायत में आगे कहा कि कई बार इस नंबर से मिस्डकॉल भी आई. जिसको ट्रूकॉलर पर चेक किया गया तो मोहम्मद इनामुल का नाम आ रहा है. आरोप है कि धमकी देने वाले व्यक्ति ने लगातार अभद्रता की और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देता रहा. इस मामले को लेकर पूर्व विधायक ने हरि भूषण ठाकुर बचौल ने पुलिस से आगे की कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है. पुलिस ने शिकायत ले ली है.

मामले में पुलिस ने शुरू की जांच

पूर्व विधायक की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस द्वारा शिकायत में दिए गए नंबर के बारे में पता लगाया जा रहा है. साथ ही पुलिस कॉल डिटेल्स और अन्य सभी पहलुओं की जांच कर रही है. पुलिस द्वारा धमकी देने वाले शख्स की पहचान करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं.

बता दें कि हरि भूषण ठाकुर साल 2025 के विधानसभा चुनाव में हार गए थे. वे मधुबनी की बिस्फी विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं. फिलहाल पार्टी ने उन्हें बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दे रखी है. हरि भूषण ठाकुर को बीजेपी का फायरब्रांड नेता भी कहा जाता है.

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