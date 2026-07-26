#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनजब 'तारक मेहता' में टपु सेना ने की थी भूख हड़ताल, डिमांड पूरी करने पहुंचे थे सलमान खान

जब 'तारक मेहता' में टपु सेना ने की थी भूख हड़ताल, डिमांड पूरी करने पहुंचे थे सलमान खान

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के एक पुराने एपिसोड में सलमान खान ने कैमियो रोल प्ले किया था. इसमें वो टपु सेना की भूख हड़ताल को खत्म करवाने के लिए आए थे.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 26 Jul 2026 01:15 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक मामले को लेकर स्टूडेंट्स और कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रोटेस्ट किया. स्टूडेंट्स और कॉकरोच जनता पार्टी की मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दें. रविवार को धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया और अब प्रह्लाद जोशी को शिक्षा मंत्री बनाया गया है. प्रोटेस्ट की शुरुआत एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल करके की थी. फिर सोनम वांगचुक को कॉकरोच जनता पार्टी का साथ मिला. 

मामला बढ़ने पर सलमान खान ने पोस्ट कर स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट खत्म करने और सोनम वांगचुक को भूख हड़ताल खत्म करने की सलाह दी थी. इसके कुछ घंटों बाद सोनम वांगचुक ने बीजेपी लीडर्स जेपी नड्डा और जीतेंद्र सिंह की मौजूदगी में अपनी 26 दिन की भूख हड़ताल खत्म की थी. 

इसी सब के बीच में सलमान खान का 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में बना हुआ है.

काम ने हाथ से चला जाए इस डर से छुपा कर रखा स्टेज 3 कैंसर, झेली पैसे की तंगी, एक्ट्रेस शगुफ्ता अली ने सुनाई आपबीती

जब तारक मेहता में पहुंचे सलमान खान

शो के एपिसोड 615-620 में टपु सेना भूख हड़ताल पर बैठ गई थी. टपु सेना की डिमांड थी कि उन्हें नई क्रिकेट किट मिले. लेकिन उनके पेरेंट्स ने उन्हें किट दिलाने से मना कर दिया था. गोकुलधाम सोसायटी टपु सेना को समझाने में असफल रही थी. हालांकि, बाद में टपु सेना ने भूख हड़ताल खत्म कर दी थी. फिर एपिसोड 621-622 में सलमान खान फिल्म रेड्डी को प्रमोट करने पहुंचे थे. उन्होंने टपु सेना को समझाया था और उन्हें न क्रिकेट किट भी दी थी.

इस एपिसोड को काफी पसंद किया गया था.

Saturday Box Office: 'जन नायकन' बनी बॉक्स ऑफिस किंग, 'धमाल 4' को इस साउथ फिल्म ने पछाड़ा, 'द ओडिसी' का शनिवार को ऐसा रहा हाल

सलमान खान के वर्क फ्रंट पर नजर डालें तो वो फिल्म 'मातृभूमि' में नजर आएंगे. ये फिल्म अप्रैल में रिलीज होने वाली थी. लेकिन फिल्म डिले हो गई. पहले फिल्म का नाम 'बैटल ऑफ गलवान' था, जिसे बदलकर 'मातृभूमि में वॉर रेस्ट इन पीस' कर दिया गया. अभी तक फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस नहीं हुई है. 

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
Read More
Published at : 26 Jul 2026 01:15 PM (IST)
Tags :
TMKOC SALMAN KHAN Cricket Kit
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
जब 'तारक मेहता' में टपु सेना ने की थी भूख हड़ताल, डिमांड पूरी करने पहुंचे थे सलमान खान
जब 'तारक मेहता' में टपु सेना ने की थी भूख हड़ताल, डिमांड पूरी करने पहुंचे थे सलमान खान
टेलीविजन
'डायरेक्टर को चिल्लाना पड़ता है', शगुफ्ता अली बोलीं- आज के टीवी सेट्स पर नहीं रही तमीज-तहजीब
'डायरेक्टर को चिल्लाना पड़ता है', शगुफ्ता अली बोलीं- आज के टीवी सेट्स पर नहीं रही तमीज-तहजीब
टेलीविजन
'हमारे समाज में अच्छा नहीं माना जाता', आमिर खान की तीसरी शादी पर बोलीं हिना खान और रुबीना दिलैक
'हमारे समाज में अच्छा नहीं माना जाता', आमिर खान की तीसरी शादी पर बोलीं हिना खान और रुबीना दिलैक
टेलीविजन
'सबूत आपके सामने है...', वृंदावन में VIP ट्रीटमेंट के आरोपों पर भड़कीं दीपिका सिंह, दिया करारा जवाब
'सबूत आपके सामने है...', वृंदावन में VIP ट्रीटमेंट के आरोपों पर भड़कीं दीपिका सिंह, दिया करारा जवाब
Advertisement

वीडियोज

Sansani|Strange Marriage Video:एक दूल्हा और 3 सगी बहनें! रील बनाने वाली बहनों ने कैमरामैन से रचाई शादी!
Salman Khan का नया पोस्ट बना चर्चा का विषय,
Saanvie Tallwar ने Karan Kundrra पर लगाया थप्पड़ और बिना सहमति Kiss का आरोप, सालों बाद बड़ा खुलासा
Ishqnama Review: Shehnaaz Gill और Jai Randhhawa की दिल छू लेने वाली लव स्टोरी
The India Story Review: खाने और सेहत पर बड़ा सवाल उठाती Shreyas Talpade की फिल्म
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'लड़ाई अभी जारी है', धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद किस बात पर अड़ी कांग्रेस? बताई दो मांगें
'लड़ाई अभी जारी है', धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद किस बात पर अड़ी कांग्रेस? बताई दो मांगें
दिल्ली NCR
'पैसे के दम पर देश को तबाह करना चाहते थे...', धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बोले गिरिराज सिंह
'पैसे के दम पर देश को तबाह करना चाहते थे...', धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बोले गिरिराज सिंह
टेलीविजन
'डायरेक्टर को चिल्लाना पड़ता है', शगुफ्ता अली बोलीं- आज के टीवी सेट्स पर नहीं रही तमीज-तहजीब
'डायरेक्टर को चिल्लाना पड़ता है', शगुफ्ता अली बोलीं- आज के टीवी सेट्स पर नहीं रही तमीज-तहजीब
क्रिकेट
बदल गई IND vs ZIM 3rd T20 की टाइमिंग? जानिए LIVE स्ट्रीमिंग डिटेल्स
बदल गई IND vs ZIM 3rd T20 की टाइमिंग? जानिए LIVE स्ट्रीमिंग डिटेल्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अगर अखिलेश यादव कुर्सी पर बैठेगा तो...', मुरादाबाद की जनसभा में सपा पर बरसे AIMIM चीफ ओवैसी
'अगर अखिलेश यादव कुर्सी पर बैठेगा तो...', मुरादाबाद की जनसभा में सपा पर बरसे AIMIM चीफ ओवैसी
विश्व
लाल सागर में तनाव बरकरार, हूतियों ने सऊदी तेल टैंकर को बनाया निशाना, जहाजों पर भी मंडरा रहा खतरा
लाल सागर में तनाव बरकरार, हूतियों ने सऊदी तेल टैंकर को बनाया निशाना, जहाजों पर भी मंडरा रहा खतरा
हेल्थ
Mustard Oil vs Olive Oil Benefits: सरसों या जैतून... हार्ट पेशेंट के लिए कौन सा तेल सही?
सरसों या जैतून... हार्ट पेशेंट के लिए कौन सा तेल सही?
ट्रेंडिंग
Kerala Students Viral Video: कॉलेज केयरटेकर को स्टूडेंट्स ने दिया सरप्राइज, रिएक्शन वायरल
कॉलेज केयरटेकर को स्टूडेंट्स ने दिया सरप्राइज, रिएक्शन वायरल
ABP NEWS
Viral Video: ताजमहल पहुंची वानरों की सेना!
Viral Video: ताजमहल पहुंची वानरों की सेना!
ABP NEWS
Viral Video: बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली दुकान में घुसी, CCTV में कैद हादसा
Viral Video: बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली दुकान में घुसी, CCTV में कैद हादसा
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर पर रातभर चला साफ सफाई का काम!
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर पर रातभर चला साफ सफाई का काम!
ABP NEWS
Tej Pratap Yadav Arrested: इसलिए गिरफ्तार किए गए हैं तेज प्रताप यादव!
Tej Pratap Yadav Arrested: इसलिए गिरफ्तार किए गए हैं तेज प्रताप यादव!
ABP NEWS
Dharmendra Pradhan Resigns: 'ये संविधान की जीत है'
Dharmendra Pradhan Resigns: 'ये संविधान की जीत है'
Embed widget