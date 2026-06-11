लालू के जन्मदिन पर आई CM सम्राट चौधरी की बधाई, बेटी रोहिणी ने दिया बड़ा मैसेज, 'मैं बस इतना…'

आरजेडी प्रमुख लालू यादव का आज (गुरुवार) जन्मदिन है और इस मौके पर बधाई का तांता लगा है. देर रात राबड़ी आवास के बाहर आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने केक भी काटा. इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Bihar CM Samrat Choudhary) की बधाई भी आई है.

स्वस्थ, दीर्घ यशस्वी जीवन की कामना

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक्स पर पोस्ट कर लालू यादव को शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने लिखा, "बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. प्रभु से आपके स्वस्थ, दीर्घ एवं यशस्वी जीवन की मंगलकामना करता हूं."

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ।



प्रभु से आपके स्वस्थ, दीर्घ एवं यशस्वी जीवन की मंगलकामना करता हूँ। — Samrat Choudhary (@samrat4bjp) June 11, 2026

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'आपका स्थान कोई और नहीं ले सकता'

दूसरी ओर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी बड़ा संदेश दिया है. उन्होंने अपने एक्स हैंडल से लालू संग एक तस्वीर शेयर की है. लिखा है, "आज आपके जन्मदिन पर मैं बस इतना कहना चाहती हूं कि मेरी जिंदगी में आपका स्थान कोई और नहीं ले सकता. आपने हर कदम पर मेरा हाथ थामा, मुझे गिरकर संभलना और चलना सिखाया और हर मुश्किल में मेरी ढाल बनकर खड़े रहे."

आज आपके जन्मदिन पर मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में आपका स्थान कोई और नहीं ले सकता। आपने हर कदम पर मेरा हाथ थामा, मुझे गिरकर संभलना और चलना सिखाया और हर मुश्किल में मेरी ढाल बनकर खड़े रहे। आपका प्यार, त्याग और आशीर्वाद ही मेरी सबसे बेशकीमती धरोहर है। ईश्वर से मेरी… pic.twitter.com/TyAZnfxnF8 — Rohini Acharya (@RohiniAcharya2) June 10, 2026

'आपका आशीर्वाद बेशकीमती धरोहर'

उन्होंने पिता के लिए आगे लिखा, "आपका प्यार, त्याग और आशीर्वाद ही मेरी सबसे बेशकीमती धरोहर है. ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि आपको लंबी उम्र, उत्तम स्वास्थ्य, हर पल सिर्फ और सिर्फ खुशी मिले और आपके आशीर्वाद का हाथ सदैव मेरे सिर पर रहे. जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं पापा... हैप्पी बर्थडे."

जीतन राम मांझी ने भी दी बधाई

लालू यादव को केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी बधाई दी है. एक्स पर लिखा है, "राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं."

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