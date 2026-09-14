पटना थाने की हाजत में कैदी ने लगाई फांसी, पुलिस पर गंभीर आरोप

बिहार की राजधानी पटना के एक थाने में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक कैदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है.परिजनों ने पुलिस द्वारा पीट-पीट कर हत्या करने का आरोप लगाया है. मामला पटना जिले के पालीगंज अनुमंडल स्थित सीगौड़ी थाना का है, जहां हाजत में कैदी ने चौकीदार की गमछे को फंखे में लटका कर फांसी लगाकर सुसाइड कर ली है .

घटना की जांच के बाद थाना अध्यक्ष ने चौकीदार को सस्पेंड कर दिया है. इसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है. आत्महत्या करने वाला कैदी का नाम अजय मांझी बताया जा रहा है, जो गया जिले के चाकन्द का का रहने वाला था और सीगौड़ी थाना क्षेत्र में एक ईंट भट्टे पर मजदूरी का काम करता था. ईंट भट्ठा मालिक से पैसे की लेनदेन का विवाद हुआ था. जिस पर पुलिस ने उसे शनिवार की शाम लाकर हाजत में बंद किया था. लेकिन रविवार तडके सुबह चार बजे के करीब उसने सुसाइड कर लिया.

यह भी पढ़ें: BRICS में नहीं बुलाए गए CM सम्राट तो तेजस्वी यादव ने कसा तंज, 'कहीं पुतिन से...'

क्या है पूरा मामला ?

पटना पश्चिमी एसपी संकेत कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि शनिवार शाम को मृतक अजय मांझी का ईंट भट्ठा मालिक श्याम कुमार से पैसे का विवाद चल रहा था. भट्ठा मालिक ने उसके विरुद्ध शिकायत दी थी. जिसकी पूछताछ के लिए रंजन कुमार, विष्णु दयाल और अजय मांझी को थाने लाया गया. रात होने के कारण तीनों युवकों को थाना परिसर में ही एक कमरे में रखा गया था.

अजय मांझी ने एक चौकीदार का गमछा लेकर पंखे से लटकाकर फांसी लगा ली.रविवार सुबह चार बजे चौकीदार ने थानाध्यक्ष को सूचना दी कि आरोपी अजय मांझी पंखे से लटका हुआ है. सिपाहियों ने उसे पंखे से उतारा और इलाज के लिए एम्स पटना ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. इसके बाद थानाध्यक्ष तनेस पायल ने इसकी सूचना एसएसपी को दी.

ईंट भट्टा मालिक पर प्रताड़ना का आरोप

थानाध्यक्ष द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार, मृतक की पत्नी ने आवेदन दिया है, इसमें ईंट भट्ठा मालिक पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है. कहा गया है कि ईंट भट्ठा मालिक का दो लाख अजय मांझी पर बकाया था, इसी को लेकर दोनों में विवाद चल रहा था. एसपी संकेत ने बताया कि घटनास्थल की जांच एफएसएल टीम कर रही है पूरे घटना की जांच कराई जा रही है.

उन्होंने कहा कि ईंट भट्ठा मालिक पर भी कार्रवाई की जाएगी. अजय माझी और दो अन्य लोग को गिरफ्तार नहीं किया गया था सिर्फ पूछताछ के लिए लाया गया था. अजय मांझी को चौकीदार के संरक्षण में रखा गया था. इसलिए उसकी लापरवाही को देखते हुए थे सस्पेंड किया गया है.

पुलिस पर हत्या का आरोप

हालांकि मृतक की पत्नी काजल देवी ने बताया कि ईंट भट्ठा मालिक के साथ मिलकर पुलिस ने मेरे पति की हत्या है.रविवार की सुबह चार बजे सीगौड़ी थाना से फोन आया कि आपके पति की तबियत काफी खराब है आपलोग पटना आइए. जब हम लोग पटना एम्स पहुंचे तो देखा कि जमीन पर पति का शव पड़ा हुआ है. उसने बताया कि वह ईंट भटठा पर मजदूरी का काम करता था,ईंट भटठा मालिक का कुछ पैसा बकाया था इसके लिए वह दबाव बना रहा था.

कई बार मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया. शनिवार को ईंट भट्ठा मालिक उसे घर पर बुलाया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस और ईंट भटठा मालिक ने अजय को इतना प्रताड़ित किया कि उसने मजबूरन फांसी लगा ली.

यह भी पढ़ें: किशनगंज में SSB जवान की संदिग्ध मौत, पुलिस ने जताया इस बात का शक