हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपहले कहा जिसके पास बहुमत उसके साथ जाएंगे… अब रवि किशन संग दिखे तेज प्रताप यादव

पहले कहा जिसके पास बहुमत उसके साथ जाएंगे… अब रवि किशन संग दिखे तेज प्रताप यादव

Tej Pratap Yadav News: पटना एयरपोर्ट पर दोनों नेताओं को एक साथ देखा गया. दोनों मीडिया के सामने आए तो उनसे सवाल भी किया गया. पढ़िए तेज प्रताप ने क्या कुछ कहा है.

By : एबीपी बिहार डेस्क | Updated at : 07 Nov 2025 06:32 PM (IST)
Preferred Sources

आरजेडी से निष्कासित होने के बाद तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी (जनशक्ति जनता दल) से महुआ सीट से इस बार का विधानसभा चुनाव (2025) लड़ा है. पहले चरण में बीते गुरुवार (06 नवंबर, 2025) को मतदान भी हो गया. 14 नवंबर को मतगणना होनी है. इसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी. रिजल्ट से पहले तेज प्रताप यादव ने यह कहा है कि जिसके पास बहुमत होगा वो उसका समर्थन करेंगे. इन सबके बीच वो बीजेपी सांसद रवि किशन के साथ दिखे हैं जिसके बाद कयास लगने लगा है कि क्या वो एनडीए के साथ जाएंगे?

शुक्रवार (07 नवंबर, 2025) को पटना एयरपोर्ट पर दोनों नेताओं को एक साथ देखा गया. इस दौरान जब दोनों मीडिया के सामने आए तो उनसे सवाल भी किया गया. जन शक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महुआ विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार तेज प्रताप यादव ने कहा, "पहली बार रवि किशन से मुलाकात हुई... ये भगवान के भक्त हैं हम भी भक्त हैं..." एक सवाल पर तेज प्रताप ने कहा, "मैंने शुरू से कहा जो बेरोजगारी मिटाएगा और रोजगार देगा मैं उसके साथ हूं."

तेज प्रताप यादव ने क्या कहा है?

जन शक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजप्रताप यादव ने शुक्रवार को विश्वास जताया कि 14 तारीख यानी की नतीजे के दिन बिहार में बदलाव देखने को मिलेगा. समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह बदलाव विकास के पक्ष में है. हम यह सुनिश्चित करेंगे कि बिहार में विकास हो और विकास से संबंधित किसी भी काम को लेकर कोई समझौता नहीं हो. 

तेज प्रताप यादव ने कहा कि अगर किसी भी प्रकार का समझौता देखने को मिलेगा, तो हम इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर पाएंगे. साथ ही, उन्होंने कहा कि बिहार में नतीजे के ऐलान के बाद जो भी पार्टी प्रदेश में विकास से संबंधित काम को लेकर गंभीर रहेगी, हम उसका साथ देंगे. 

जब उनसे पूछा गया कि क्या आप एनडीए के साथ जाएंगे, तो इस पर उन्होंने कहा कि मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम उस दल का साथ देंगे, जो प्रदेश में विकास की बात करेगा और जिसे बहुमत मिला होगा. चुनाव के नतीजों के ऐलान के बाद हम यह देखेंगे कि प्रदेश के विकास को लेकर कौन-सा राजनीतिक दल गंभीर है. जिसके अंदर मुझे गंभीरता नजर आएगी, निश्चित तौर पर हम उनके साथ जाएंगे.

Input By : IANS से भी
Published at : 07 Nov 2025 06:26 PM (IST)
