हिंदी न्यूज़राज्यबिहारशांभवी चौधरी ने 2-2 बार वोट दिया? कांग्रेस ने उठाए सवाल, RJD ने कहा- अलग फ्रॉड चल रहा

शांभवी चौधरी ने 2-2 बार वोट दिया? कांग्रेस ने उठाए सवाल, RJD ने कहा- अलग फ्रॉड चल रहा

Shambhavi Choudhary News: शांभवी चौधरी का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब शेयर हो रहा है. विपक्ष के नेता तो घेर ही रहे हैं यूजर्स भी सवाल उठा रहे हैं.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 07 Nov 2025 05:02 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव (2025) के पहले चरण का मतदान गुरुवार (06 नवंबर, 2025) को समाप्त हो गया. पटना सहित 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान हुआ. जेडीयू नेता अशोक चौधरी, उनकी पत्नी नीता चौधरी और एलजेपी-रामविलास की सांसद शांभवी चौधरी ने बुद्धा कॉलोनी (पटना) स्थित सेंट पॉल स्कूल में बने मतदान केंद्र पर जाकर वोट दिया. वोटिंग के बाद गुरुवार को शांभवी चौधरी ने अपने दोनों हाथों की एक-एक उंगली पर लगी स्याही को दिखाया था जिसके बाद अब वे सवालों में घर गई है. कांग्रेस और आरजेडी ने इसको लेकर हमला करना शुरू कर दिया है.

शुक्रवार (07 नवंबर, 2025) को कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने शांभवी चौधरी की तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, "बिहार में NDA की सांसद शांभवी चौधरी, पहली बार चुनाव में दोनों उंगलियों में इंक लगाई जा रही है. यह लोग चुनाव और लोकतंत्र की कितनी धज्जियां उड़ाएंगे?"

यह तो अलग स्तर का फ्रॉड: आरजेडी

आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव ने एक्स पर शांभवी चौधरी का वीडियो पोस्ट कर लिखा है, "यह तो एक अलग ही स्तर का फ्रॉड चल रहा है. ये हैं एलजेपी सांसद शांभवी चौधरी. दोनों हाथों पर स्याही लगी हुई है. मतलब इन्होंने दो बार वोट किया. जब यह बात सामने आ गई तो इनके पिता अशोक चौधरी इन्हें आंखों के इशारे से संकेत कर रहे हैं. चुनाव आयोग, यह सब कैसे हो रहा है? इसकी जांच कौन करेगा?"

यूजर्स भी उठा रहे हैं सवाल

शांभवी चौधरी का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब शेयर हो रहा है. विरक्ष के नेताओं के साथ-साथ यूजर्स भी सवाल उठा रहे हैं. एक शख्स ने एक्स पर लिखा, "क्या शांभवी जी ने दो बार वोट किया? कल कई भाजपाई एक साल में दो जगह वोट देते देखे गए लेकिन ये तो और गजब हो गया... एक ही बूथ पर वोट और दोनों हाथ की उंगली पर स्याही... ये ज्ञानेश कुमार के चुनाव आयोग द्वारा प्रायोजित तो नहीं?"

About the author अजीत कुमार, पटना

Read
Published at : 07 Nov 2025 05:01 PM (IST)
Tags :
Bihar Vidhan Sabha Chunav Shambhavi Choudhary Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
