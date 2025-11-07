शांभवी चौधरी ने 2-2 बार वोट दिया? कांग्रेस ने उठाए सवाल, RJD ने कहा- अलग फ्रॉड चल रहा

बिहार विधानसभा चुनाव (2025) के पहले चरण का मतदान गुरुवार (06 नवंबर, 2025) को समाप्त हो गया. पटना सहित 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान हुआ. जेडीयू नेता अशोक चौधरी, उनकी पत्नी नीता चौधरी और एलजेपी-रामविलास की सांसद शांभवी चौधरी ने बुद्धा कॉलोनी (पटना) स्थित सेंट पॉल स्कूल में बने मतदान केंद्र पर जाकर वोट दिया. वोटिंग के बाद गुरुवार को शांभवी चौधरी ने अपने दोनों हाथों की एक-एक उंगली पर लगी स्याही को दिखाया था जिसके बाद अब वे सवालों में घर गई है. कांग्रेस और आरजेडी ने इसको लेकर हमला करना शुरू कर दिया है.

शुक्रवार (07 नवंबर, 2025) को कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने शांभवी चौधरी की तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, "बिहार में NDA की सांसद शांभवी चौधरी, पहली बार चुनाव में दोनों उंगलियों में इंक लगाई जा रही है. यह लोग चुनाव और लोकतंत्र की कितनी धज्जियां उड़ाएंगे?"

बिहार में NDA की सांसद शांभवी चौधरी



पहली बार चुनाव में दोनों उँगलियों में इंक लगायी जा रही है



यह लोग चुनाव और लोकतंत्र की कितनी धज्जियाँ उड़ायेंगे? pic.twitter.com/HPB2f4DYmV — Supriya Shrinate (@SupriyaShrinate) November 7, 2025

यह तो अलग स्तर का फ्रॉड: आरजेडी

आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव ने एक्स पर शांभवी चौधरी का वीडियो पोस्ट कर लिखा है, "यह तो एक अलग ही स्तर का फ्रॉड चल रहा है. ये हैं एलजेपी सांसद शांभवी चौधरी. दोनों हाथों पर स्याही लगी हुई है. मतलब इन्होंने दो बार वोट किया. जब यह बात सामने आ गई तो इनके पिता अशोक चौधरी इन्हें आंखों के इशारे से संकेत कर रहे हैं. चुनाव आयोग, यह सब कैसे हो रहा है? इसकी जांच कौन करेगा?"

यह तो एक अलग ही स्तर का फ़्रॉड चल रहा है।



ये हैं LJP सांसद शांभवी चौधरी चौधरी। दोनों हाथों पर स्याही लगी हुई है। मतलब इन्होंने 2 बार वोट किया। जब यह बात सामने आ गई तो इनके पिता अशोक चौधरी इन्हें आँखों के इशारे से संकेत कर रहे हैं।



चुनाव आयोग, यह सब कैसे हो रहा है?

इसकी जाँच कौन… pic.twitter.com/SWs0vg4sYw — Kanchana Yadav (@Kanchanyadav000) November 7, 2025

यूजर्स भी उठा रहे हैं सवाल

शांभवी चौधरी का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब शेयर हो रहा है. विरक्ष के नेताओं के साथ-साथ यूजर्स भी सवाल उठा रहे हैं. एक शख्स ने एक्स पर लिखा, "क्या शांभवी जी ने दो बार वोट किया? कल कई भाजपाई एक साल में दो जगह वोट देते देखे गए लेकिन ये तो और गजब हो गया... एक ही बूथ पर वोट और दोनों हाथ की उंगली पर स्याही... ये ज्ञानेश कुमार के चुनाव आयोग द्वारा प्रायोजित तो नहीं?"

