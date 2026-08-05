मल्लिका शेरावत संग तेज प्रताप ने शेयर किया वीडियो, यूजर्स ने लिए मजे

जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) इन दिनों अलग ही रंग में दिख रहे हैं. एक तरफ वे 'भोजपुरी बवाल' शो में नजर आए हैं तो दूसरी ओर आज (बुधवार) उन्होंने मल्लिका शेरावत (Mallika Sherawat) के साथ एक्स पर अपना एक वीडियो शेयर किया है.

वीडियो के साथ ही तेज प्रताप यादव ने लिखा है कि कुछ अच्छा आने वाला है. बस इतना लिखकर तेज प्रताप यादव ने आगे सोचने के लिए यूजर्स पर छोड़ दिया है. लोग भी अपने-अपने हिसाब से उनके पोस्ट पर कमेंट कर रहे हैं.

यह वीडियो कब का है और कहां का है यह पता नहीं चल रहा है. इस वीडियो में यह दिख रहा है कि तेज प्रताप यादव और मल्लिका शेरावत दोनों लाल रंग के सोफे पर बैठे हैं. एक-दूसरे से बातें कर रहे हैं. तेज प्रताप यादव फोन में मल्लिका शेरावत को कुछ दिखा रहा हैं. वीडियो करीब 1 मिनट 26 सेकेंड का है. वीडियो के पीछे में गाना लगाया गया है. अब लोग इस इंतजार में हैं कि तेज प्रताप यादव आगे क्या करने वाले हैं.

Something exciting coming soon😊 pic.twitter.com/3UmwkzuzPn — Tej Pratap Yadav (@TejYadav14) August 5, 2026

यह भी पढ़ें- केशव मौर्य के मदरसे वाले बयान पर गिरिराज सिंह की प्रतिक्रिया, 'कुछ गलत…'

यूजर्स ने किए एक से एक कमेंट

तेज प्रताप यादव ने जैसे ही मल्लिका शेरावत के साथ इस वीडियो को शेयर किया तो यूजर्स ने कमेंट बॉक्स भर दिया. एक यूजर ने लिखा, "तेजू भईया का अलग ही जलवा है, तेजू तेरे रूप कितने, क्या क्या करेगा लालू का लाल, कृष्ण का अवतार, भोलेबाबा का परमभक्त, आल्हा का प्रचारक और हंसी का ठिकाना…"

एक दूसरे यूजर ने लिखा, "इमरान हाशमी की जरूरत ही नहीं है, तेज प्रताप भाई का अपना स्वैग ही 'मर्डर 4' के लिए काफी है!" इसी तरह और लोगों ने भी एक से एक कमेंट किया है. अब तो इंतजार ही करना होगा कि तेज प्रताप यादव क्या कुछ अच्छा लेकर आने वाले हैं. फिलहाल वीडियो के बाद लोग मजे ले रहे हैं.

यह भी पढ़ें- नीतीश के हटने से BJP हारी? अनंत सिंह के बयान पर JDU का रिएक्शन आया