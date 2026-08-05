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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारमल्लिका शेरावत संग तेज प्रताप ने शेयर किया वीडियो, यूजर्स ने लिए मजे

मल्लिका शेरावत संग तेज प्रताप ने शेयर किया वीडियो, यूजर्स ने लिए मजे

Tej Pratap Yadav Mallika Sherawat: तेज प्रताप और मल्लिका शेरावत का वीडियो कब का है और कहां का है यह पता नहीं चल रहा है. अब लोग इस इंतजार में हैं कि तेज प्रताप यादव आगे क्या करने वाले हैं. 

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 05 Aug 2026 04:08 PM (IST)
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जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) इन दिनों अलग ही रंग में दिख रहे हैं. एक तरफ वे 'भोजपुरी बवाल' शो में नजर आए हैं तो दूसरी ओर आज (बुधवार) उन्होंने मल्लिका शेरावत (Mallika Sherawat) के साथ एक्स पर अपना एक वीडियो शेयर किया है.

वीडियो के साथ ही तेज प्रताप यादव ने लिखा है कि कुछ अच्छा आने वाला है. बस इतना लिखकर तेज प्रताप यादव ने आगे सोचने के लिए यूजर्स पर छोड़ दिया है. लोग भी अपने-अपने हिसाब से उनके पोस्ट पर कमेंट कर रहे हैं. 

यह वीडियो कब का है और कहां का है यह पता नहीं चल रहा है. इस वीडियो में यह दिख रहा है कि तेज प्रताप यादव और मल्लिका शेरावत दोनों लाल रंग के सोफे पर बैठे हैं. एक-दूसरे से बातें कर रहे हैं. तेज प्रताप यादव फोन में मल्लिका शेरावत को कुछ दिखा रहा हैं. वीडियो करीब 1 मिनट 26 सेकेंड का है. वीडियो के पीछे में गाना लगाया गया है. अब लोग इस इंतजार में हैं कि तेज प्रताप यादव आगे क्या करने वाले हैं. 

यह भी पढ़ें- केशव मौर्य के मदरसे वाले बयान पर गिरिराज सिंह की प्रतिक्रिया, 'कुछ गलत…'

यूजर्स ने किए एक से एक कमेंट

तेज प्रताप यादव ने जैसे ही मल्लिका शेरावत के साथ इस वीडियो को शेयर किया तो यूजर्स ने कमेंट बॉक्स भर दिया. एक यूजर ने लिखा, "तेजू भईया का अलग ही जलवा है, तेजू तेरे रूप कितने, क्या क्या करेगा लालू का लाल, कृष्ण का अवतार, भोलेबाबा का परमभक्त, आल्हा का प्रचारक और हंसी का ठिकाना…"

एक दूसरे यूजर ने लिखा, "इमरान हाशमी की जरूरत ही नहीं है, तेज प्रताप भाई का अपना स्वैग ही 'मर्डर 4' के लिए काफी है!" इसी तरह और लोगों ने भी एक से एक कमेंट किया है. अब तो इंतजार ही करना होगा कि तेज प्रताप यादव क्या कुछ अच्छा लेकर आने वाले हैं. फिलहाल वीडियो के बाद लोग मजे ले रहे हैं.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 05 Aug 2026 04:06 PM (IST)
Tags :
Mallika Sherawat Tej Pratap Yadav BIHAR NEWS
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