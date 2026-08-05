बांकीपुर तो गया, अब पार्टी में कलह, तेजस्वी यादव के 2 नेता भिड़े

बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव का रिजल्ट जारी हो गया है. आरजेडी तीसरे नंबर पर रही. प्रशांत किशोर 19,334 वोटों से चुनाव जीत गए जबकि बीजेपी को 45 हजार के करीब ही वोट मिला. आरजेडी की एक तरफ बांकीपुर में करारी हार हुई तो अब दूसरी ओर पार्टी में कलह की स्थिति शुरू हो गई है. दो नेताओं में जुबानी जंग शुरू हो गई है.

बीते मंगलवार (04 अगस्त, 2026) को मीडिया से आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा था कि संगठन की कमजोरी की वजह से हार हुई है. जिन लोगों पर पार्टी भरोसा करती है उन लोगों का कोई वजूद समाज में नहीं है. वैसे लोगों पर भरोसा किया जा रहा है. पार्टी का वजूद कैसे बचेगा हम लोग को समीक्षा करने की जरूरत है. भाई वीरेंद्र के इसी बयान से विवाद शुरू हुआ है.

…और आक्रोशित हुए शक्ति यादव

भाई वीरेंद्र का यह बयान आया और आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव आक्रोशित हो गए. भाई वीरेंद्र का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि जो बोल रहा है वह पार्टी के लिए क्या कर रहा है? उनकी भूमिका क्या है? आपको पार्टी के लिए काम करने की जरूरत है. सबकी भूमिका होनी चाहिए.

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शक्ति यादव के बयान के बाद आज (बुधवार) भाई वीरेंद्र ने दोबारा बयान दिया और शक्ति यादव पर निशाना साधा. भाई वीरेंद्र ने कहा कि हमारे नेता लालू प्रसाद यादव हैं. लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव को ताज दे दिया है तो वह हमारे नेता हैं. मैं लालू यादव और तेजस्वी यादव का आदमी हूं. किसी ऐसे लोगों का नहीं जो जिंदा चमड़े का सप्लायर करते हैं.

भाई वीरेंद्र को चेतावनी देते हुए कहा, "संभल जाएं नहीं तो उनका सारा चीज मेरे पास है. अगर मैं खोल दूंगा तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे. मैं 1980 से राजनीति कर रहा हूं और वो क्या राजनीति करते थे और अभी क्या राजनीति कर रहे हैं वह मैं सब जानता हूं. किसके साथ उन्होंने क्या किया है हम सब जानते हैं."

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