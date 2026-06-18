बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता लालू प्रसाद यादव समेत पूरे परिवार की सरकार द्वारा सुरक्षा वापस ले ली गई है. इसको लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है. लालू यादव ने इस पर नीतीश कुमार पर आरोप लगाया है. उन्होंने कहा, नीतीश कुमार ने ही सब कुछ करवाया है. इस बीच लालू यादव के बेटे और जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) प्रमुख तेज प्रताप यादव भी इस फैसले से नाराज नजर आ रहे हैं. तेज प्रताप यादव ने भी पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सुरक्षा हटवाने का आरोप लगाया है.

तेज प्रताप यादव ने सुरक्षा हटाने के सवाल पर कहा, "दिल्ली में बैठकर नीतीश कुमार कर रहे होंगे. उनका काम क्या है." पिता के आरोप लगाने के बाद उन्होंने कहा, "जो उन्होंने कहा है तो सच ही होगा. गलत तो नहीं कहेंगे. नीतीश कुमार कर रहे होंगे. खेल रच रहे होंगे, क्योंकि शुरू से वे खेल रचे हैं." लालू परिवार से बदला लिए जाने के सवाल पर कहा, "बदला लिया जा रहा है या नहीं ये तो नीतीश कुमार ही बताएंगे कि बदला ले रहे हैं या क्या कर रहे हैं."

'उनका बेटा तो कुछ नहीं था फिर भी सुरक्षा...'

तेज प्रताप यादव ने नीतीश कुमार के बेटे स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को लेकर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा, "नीतीश कुमार का बेटा तो कुछ नहीं था फिर भी सुरक्षा बढ़ाई गई." तेज प्रताप यादव ने पूछा कि निशांत कुमार क्या चुनाव लड़े थे? चुनाव लड़ जाते तब न कहते कि हां उनको सुरक्षा मिली है. तेज प्रताप यादव ने कहा, "हम लोग अपनी सुरक्षा वापस कर दिए हैं. अपनी सुरक्षा घर ले जाइए."

#WATCH | Patna, Bihar: JJD President Tej Pratap Yadav says, "...we have returned our security...criminals are creating havoc in Bihar and Chief Minister Samrat Chaudhary is watching. He is unable to do anything and nothing is going to happen from him either. Law and order has… pic.twitter.com/suW9m4ypeZ — ANI (@ANI) June 17, 2026

Lalu Yadav: लालू यादव का सुरक्षा वापस लिए जाने पर बड़ा बयान, 'नीतीश कुमार ने ही...'

बिहार में अपराधियों को लेकर क्या बोले तेज प्रताप?

बिहार में अपराधी नेपाल छोड़कर भाग रहे हैं. इस सवाल के जवाब में तेज प्रताप यादव ने कहा, "नेपाल में जाकर प्रिंस की हत्या हो गई. सब लोगों ने देखा. किस तरह से निर्दोष आदमी की हत्या हुई है." उन्होंने आगे कहा, "बिहार में अपराधी पूरे तरह से तांडव मचा रहे हैं और सम्राट चौधरी देख रहे हैं. वे कुछ नहीं कर पा रहे हैं और उनसे कुछ होने वाला भी नहीं है."

'लॉ एंड ऑर्डर फेल है न बिहार का भाई...'

बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर तेज प्रताप ने कहा, "लॉ एंड ऑर्डर फेल है न बिहार का भाई....किस तरह बदमाश पुलिस के ऊपर पिस्टल लहरा रहा है. यह कैसा प्रशासन है? कैसे मुख्यमंत्री हैं भाई....?" उन्होंने आगे कहा कि खाली पगड़ी पहनने और टीका लगाने से नहीं होता है. काम कीजिए काम. काम को जनता मानती है. तेज प्रताप यादव ने कहा, "बिहार की आम जनता सुख में नहीं है. बहू-बेटी कोई सुरक्षित नहीं है. हमारी बहू-बेटी की सुरक्षा चाहिए, हमको सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं है.

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