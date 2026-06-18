हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'अपनी सुरक्षा अपने घर ले जाएं, हमें जरूरत नहीं', लालू यादव के बाद नीतीश कुमार पर भड़के तेज प्रताप यादव

'अपनी सुरक्षा अपने घर ले जाएं, हमें जरूरत नहीं', लालू यादव के बाद नीतीश कुमार पर भड़के तेज प्रताप यादव

Tej Pratap Yadav News: लालू प्रसाद यादव समेत पूरे परिवार की सुरक्षा वापस लिए जाने के मामले ने तूल पकड़ ली है. इस बीच तेज प्रताप यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाया है.

Reported By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 18 Jun 2026 06:49 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता लालू प्रसाद यादव समेत पूरे परिवार की सरकार द्वारा सुरक्षा वापस ले ली गई है. इसको लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है. लालू यादव ने इस पर नीतीश कुमार पर आरोप लगाया है. उन्होंने कहा, नीतीश कुमार ने ही सब कुछ करवाया है. इस बीच लालू यादव के बेटे और जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) प्रमुख तेज प्रताप यादव भी इस फैसले से नाराज नजर आ रहे हैं. तेज प्रताप यादव ने भी पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सुरक्षा हटवाने का आरोप लगाया है. 

तेज प्रताप यादव ने सुरक्षा हटाने के सवाल पर कहा, "दिल्ली में बैठकर नीतीश कुमार कर रहे होंगे. उनका काम क्या है." पिता के आरोप लगाने के बाद उन्होंने कहा, "जो उन्होंने कहा है तो सच ही होगा. गलत तो नहीं कहेंगे. नीतीश कुमार कर रहे होंगे. खेल रच रहे होंगे, क्योंकि शुरू से वे खेल रचे हैं." लालू परिवार से बदला लिए जाने के सवाल पर कहा, "बदला लिया जा रहा है या नहीं ये तो नीतीश कुमार ही बताएंगे कि बदला ले रहे हैं या क्या कर रहे हैं."

'उनका बेटा तो कुछ नहीं था फिर भी सुरक्षा...'

तेज प्रताप यादव ने नीतीश कुमार के बेटे स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को लेकर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा, "नीतीश कुमार का बेटा तो कुछ नहीं था फिर भी सुरक्षा बढ़ाई गई." तेज प्रताप यादव ने पूछा कि निशांत कुमार क्या चुनाव लड़े थे? चुनाव लड़ जाते तब न कहते कि हां उनको सुरक्षा मिली है. तेज प्रताप यादव ने कहा, "हम लोग अपनी सुरक्षा वापस कर दिए हैं. अपनी सुरक्षा घर ले जाइए."

Lalu Yadav: लालू यादव का सुरक्षा वापस लिए जाने पर बड़ा बयान, 'नीतीश कुमार ने ही...'

बिहार में अपराधियों को लेकर क्या बोले तेज प्रताप?

बिहार में अपराधी नेपाल छोड़कर भाग रहे हैं. इस सवाल के जवाब में तेज प्रताप यादव ने कहा, "नेपाल में जाकर प्रिंस की हत्या हो गई. सब लोगों ने देखा. किस तरह से निर्दोष आदमी की हत्या हुई है." उन्होंने आगे कहा, "बिहार में अपराधी पूरे तरह से तांडव मचा रहे हैं और सम्राट चौधरी देख रहे हैं. वे कुछ नहीं कर पा रहे हैं और उनसे कुछ होने वाला भी नहीं है."

'लॉ एंड ऑर्डर फेल है न बिहार का भाई...'

बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर तेज प्रताप ने कहा, "लॉ एंड ऑर्डर फेल है न बिहार का भाई....किस तरह बदमाश पुलिस के ऊपर पिस्टल लहरा रहा है. यह कैसा प्रशासन है? कैसे मुख्यमंत्री हैं भाई....?" उन्होंने आगे कहा कि खाली पगड़ी पहनने और टीका लगाने से नहीं होता है. काम कीजिए काम. काम को जनता मानती है. तेज प्रताप यादव ने कहा, "बिहार की आम जनता सुख में नहीं है. बहू-बेटी कोई सुरक्षित नहीं है. हमारी बहू-बेटी की सुरक्षा चाहिए, हमको सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं है.

शिवसेना UBT में फूट की अटकलों पर चिराग पासवान का बड़ा बयान, 'मैं उद्धव ठाकरे से...'

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
Read More
Published at : 18 Jun 2026 06:48 AM (IST)
Tags :
Tej Pratap Yadav JDU RJD NITISH KUMAR BIHAR NEWS LALU YADAV
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
'अपनी सुरक्षा अपने घर ले जाएं, हमें जरूरत नहीं', लालू यादव के बाद नीतीश कुमार पर भड़के तेज प्रताप यादव
'अपनी सुरक्षा अपने घर ले जाएं, हमें जरूरत नहीं', लालू यादव के बाद नीतीश कुमार पर भड़के तेज प्रताप यादव
बिहार
शिवसेना UBT में फूट की अटकलों पर चिराग पासवान का बड़ा बयान, 'मैं उद्धव ठाकरे से...'
शिवसेना UBT में फूट की अटकलों पर चिराग पासवान का बड़ा बयान, 'मैं उद्धव ठाकरे से...'
बिहार
तेज प्रताप की दो टूक, 'बहू-बेटियों को सुरक्षा की जरूरत, हमें नहीं', CM सम्राट को कहा- 'उनसे…'
तेज प्रताप की दो टूक, 'बहू-बेटियों को सुरक्षा की जरूरत, हमें नहीं', CM सम्राट को कहा- 'उनसे…'
बिहार
खान सर पर FIR करने से पटना पुलिस ने किया मना, रौशन आनंद भड़के, बोले- 'अगर आज…'
खान सर पर FIR करने से पटना पुलिस ने किया मना, रौशन आनंद भड़के, बोले- 'अगर आज…'
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: नकली दुल्हन की फैक्ट्री ! | UP News
India Ship Attacks | PM Modi Trump Meet | Janhit: ट्रंप के बदले सुर और भारत का दबदबा!
Shiv Sena UBT Crisis | TMC | Bharat Ki Baat: पार्टियों के टूटने की नई और रहस्यमयी स्क्रिप्ट!
Shiv Sena UBT Crisis | BJP | Breakdown | Sandeep Chaudhary:राजनीति की मंडी में कैसे बिक रहे हैं MP?
PM Modi- Trump Meeting News : 16 महीने बाद आमने-सामने, बैठक से पहले अमेरिका ने दे दिया बड़ा हिंट |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ममता बनर्जी को कोलकाता हाई कोर्ट से राहत? जज ने पूछा- 'जब स्पीकर को TMC की ओर से दो अलग-अलग प्रस्ताव...' 
ममता बनर्जी को कोलकाता HC से राहत? जज ने पूछा- 'जब स्पीकर को TMC से दो अलग-अलग प्रस्ताव...' 
महाराष्ट्र
Maharashtra Vidhan Parishad Election 2026 LIVE: महाराष्ट्र विधान परिषद की 11 सीटों पर वोटिंग आज, NCP, शिवसेना, कांग्रेस, UBT, BJP में टक्कर के आसार
LIVE: महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए वोटिंग आज, NCP-शिवसेना, कांग्रेस, UBT और BJP में टक्कर
विश्व
भारत को अपने एयरस्पेस में एंट्री देने पर पाकिस्तान का बड़ा फैसला, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लगाई थी रोक
भारत को अपने एयरस्पेस में एंट्री देने पर पाकिस्तान का बड़ा फैसला, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लगाई थी रोक
फ़ुटबॉल
FIFA पर चढ़ा MS Dhoni का खुमार? मेसी की हैट्रिक के बाद किया ऐसा पोस्ट, CSK भी हैरान
FIFA पर चढ़ा MS Dhoni का खुमार? मेसी की हैट्रिक के बाद किया ऐसा पोस्ट, CSK भी हैरान
बॉलीवुड
'इतना गंदा....' कपूर खानदान और बॉलीवुड हीरो का डर्टी किचन देख लोग हैरान, फराह खान ने कराया रेनोवेट
'इतना गंदा....' कपूर खानदान और बॉलीवुड हीरो का डर्टी किचन देख लोग हैरान, फराह खान ने कराया रेनोवेट
विश्व
उन्हें पाकिस्तानी मुस्लिम रेपिस्ट गिरोह कहो....ब्रिटेन के सांसद ने इस्लामाबाद को किया एक्सपोज
उन्हें पाकिस्तानी मुस्लिम रेपिस्ट गिरोह कहो....ब्रिटेन के सांसद ने इस्लामाबाद को किया एक्सपोज
झारखंड
झारखंड राज्यसभा चुनाव कल: 2 सीटों पर 3 उम्मीदवार, JMM की जीत तय, दूसरी सीट पर कड़ा मुकाबला
झारखंड राज्यसभा चुनाव कल: 2 सीटों पर 3 उम्मीदवार, JMM की जीत तय, दूसरी सीट पर कड़ा मुकाबला
इंडिया
‘तुम लोग परजीवी हो, जेल में बंद...’, कॉकरोच वाली टिप्पणी पर बवाल के बाद CJI सूर्यकांत ने फिर किसे सुनाई खरी खोटी?
‘तुम लोग परजीवी हो, जेल में बंद...’, कॉकरोच वाली टिप्पणी पर बवाल के बाद CJI सूर्यकांत ने फिर किसे सुनाई खरी खोटी?
ENT LIVE
Imtiaz Ali की फिल्म Tamasha देखकर छोड़ दी नौकरी! Laksh Maheshwari ने सुनाई संघर्ष से सफलता तक की कहानी
Imtiaz Ali की फिल्म Tamasha देखकर छोड़ दी नौकरी! Laksh Maheshwari ने सुनाई संघर्ष से सफलता तक की कहानी
ENT LIVE
Alpha Trailer Review: आलिया भट्ट का दमदार एक्शन, बॉबी देओल का खौफ और ऋतिक का सरप्राइज
Alpha Trailer Review: आलिया भट्ट का दमदार एक्शन, बॉबी देओल का खौफ और ऋतिक का सरप्राइज
ABP NEWS
Viral News: अनंत अंबानी ने किसको देखकर झुकाया सिर और किया प्रणाम?
Viral News: अनंत अंबानी ने किसको देखकर झुकाया सिर और किया प्रणाम?
ABP NEWS
Viral News: मंच पर शिवराज सिंह चौहान को कौन सी बात लग गई बुरी?
Viral News: मंच पर शिवराज सिंह चौहान को कौन सी बात लग गई बुरी?
ABP NEWS
महाकाल के दर पर पहुंचीं हरियाणवी सिंगर प्रांजल दहिया, किए बाबा के दर्शन
महाकाल के दर पर पहुंचीं हरियाणवी सिंगर प्रांजल दहिया, किए बाबा के दर्शन
Embed widget