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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारशिवसेना UBT में फूट की अटकलों पर चिराग पासवान का बड़ा बयान, 'मैं उद्धव ठाकरे से...'

शिवसेना UBT में फूट की अटकलों पर चिराग पासवान का बड़ा बयान, 'मैं उद्धव ठाकरे से...'

Uddhav Shiv Sena Crisis: चिराग पासवान ने कहा है कि पार्टी में जो निरंतर असंतोष उत्पन्न कर रहे हैं ऐसे लोगों को चिह्नित करें. चिराग ने बुधवार (17 जून, 2026) की शाम ये बयान दिल्ली में दिया है.

Reported By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 17 Jun 2026 11:13 PM (IST)
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शिवसेना (UBT) में फूट की अटकलों और बागी सांसदों के खिलाफ संजय राउत (Sanjay Raut) की टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान (Chirag Paswan) की प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने कहा कि ये भाषा अपने ही लोगों के प्रति रखना शायद ये भी कारण है पार्टी एक के बाद एक टूटती जा रही है. 

उन्होंने कहा, "मैं उद्धव ठाकरे से आग्रह ही करूंगा कि चिह्नित करें ऐसे लोगों को जो आपकी पार्टी में निरंतर असंतोष उत्पन्न कर रहे हैं. जो लोग ऐसा कर रहे हैं वही आपकी पार्टी में टूट के जिम्मेदार हैं और असंतोष पैदा करने का काम कर रहे हैं." चिराग पासवान ने बुधवार (17 जून, 2026) की शाम ये बयान दिल्ली में दिया है.

बता दें कि पार्टी में फूट की अटकलों पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने संदिग्ध बागी सांसदों को गालियां दीं, और मीडिया से कहा कि वे उनके कमेंट्स को न काटें. इसी पर चिराग पासवान ने उक्त बयान दिया.

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मनोज झा बोले- 'चिंतित हूं क्योंकि…'

शिवसेना (UBT) में राजनीतिक हलचल पर आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा, "मैं करोड़ों भारतवासियों की तरह चिंतित हूं क्योंकि ये सांसद एक सिंबल पर चुने गए थे. एक वैचारिकी पर जो उस समय में सत्ता में 400 पार करने की कोशिश कर रहे थे उसके खिलाफ था. अगर आप इस तरह से लोकतंत्र के लिए गला घोंटू योजना साम दाम दंड सबके इस्तेमाल से करेंगे तो मैं कह रहा हूं आज भले भाजपा के साथी एक दूसरे को बधाई दे रहे हों कल ये उनके साथ भी होगा. आज नहीं तो कल अगर आपके साथ भी यही व्यवहार हो तो आपको कैसा लगेगा?"

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 17 Jun 2026 11:05 PM (IST)
Tags :
Chirag Paswan Uddhav Thackeray Maharashtra News BIHAR NEWS Shiv Sena UBT Crisis
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