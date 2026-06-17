शिवसेना UBT में फूट की अटकलों पर चिराग पासवान का बड़ा बयान, 'मैं उद्धव ठाकरे से...'
Uddhav Shiv Sena Crisis: चिराग पासवान ने कहा है कि पार्टी में जो निरंतर असंतोष उत्पन्न कर रहे हैं ऐसे लोगों को चिह्नित करें. चिराग ने बुधवार (17 जून, 2026) की शाम ये बयान दिल्ली में दिया है.
शिवसेना (UBT) में फूट की अटकलों और बागी सांसदों के खिलाफ संजय राउत (Sanjay Raut) की टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान (Chirag Paswan) की प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने कहा कि ये भाषा अपने ही लोगों के प्रति रखना शायद ये भी कारण है पार्टी एक के बाद एक टूटती जा रही है.
उन्होंने कहा, "मैं उद्धव ठाकरे से आग्रह ही करूंगा कि चिह्नित करें ऐसे लोगों को जो आपकी पार्टी में निरंतर असंतोष उत्पन्न कर रहे हैं. जो लोग ऐसा कर रहे हैं वही आपकी पार्टी में टूट के जिम्मेदार हैं और असंतोष पैदा करने का काम कर रहे हैं." चिराग पासवान ने बुधवार (17 जून, 2026) की शाम ये बयान दिल्ली में दिया है.
#WATCH दिल्ली: केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने शिवसेना (UBT) में फूट की अटकलों और बागी सांसदों के खिलाफ संजय राउत की टिप्पणी पर कहा, "ये भाषा अपने ही लोगों के प्रति रखना शायद ये भी कारण है पार्टी एक के बाद एक टूटती जा रही है। मैं उद्धाव ठाकरे से आग्रह ही करूंगा कि चिह्नित करे ऐसे… pic.twitter.com/jfbcYf4juo— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 17, 2026
बता दें कि पार्टी में फूट की अटकलों पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने संदिग्ध बागी सांसदों को गालियां दीं, और मीडिया से कहा कि वे उनके कमेंट्स को न काटें. इसी पर चिराग पासवान ने उक्त बयान दिया.
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मनोज झा बोले- 'चिंतित हूं क्योंकि…'
शिवसेना (UBT) में राजनीतिक हलचल पर आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा, "मैं करोड़ों भारतवासियों की तरह चिंतित हूं क्योंकि ये सांसद एक सिंबल पर चुने गए थे. एक वैचारिकी पर जो उस समय में सत्ता में 400 पार करने की कोशिश कर रहे थे उसके खिलाफ था. अगर आप इस तरह से लोकतंत्र के लिए गला घोंटू योजना साम दाम दंड सबके इस्तेमाल से करेंगे तो मैं कह रहा हूं आज भले भाजपा के साथी एक दूसरे को बधाई दे रहे हों कल ये उनके साथ भी होगा. आज नहीं तो कल अगर आपके साथ भी यही व्यवहार हो तो आपको कैसा लगेगा?"
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