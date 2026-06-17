'नीतीश कुमार ने ही सब कुछ करवाया है', सुरक्षा वापस लिए जाने पर लालू यादव का बड़ा बयान

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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारLalu Yadav: लालू यादव का सुरक्षा वापस लिए जाने पर बड़ा बयान, 'नीतीश कुमार ने ही...'

Lalu Yadav: लालू यादव का सुरक्षा वापस लिए जाने पर बड़ा बयान, 'नीतीश कुमार ने ही...'

Lalu Yadav on Withdrawal Security: लालू परिवार ने सरकार को अपनी सुरक्षा वापस कर दी है. लालू-राबड़ी के साथ-साथ तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती ये सभी बिना सुरक्षा के ही घूम रहे हैं.

Reported By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 17 Jun 2026 12:45 PM (IST)
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बिहार में एक तरफ बंगले का तो दूसरी ओर लालू परिवार की सुरक्षा पर सियासत जारी है. राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर आवास खाली करने के लिए नोटिस पर नोटिस दिया जा रहा है कि वे घर खाली कर दें, तो दूसरी ओर सिक्योरिटी घटाए जाने के बाद लालू परिवार के सदस्यों ने सरकार को अपनी सुरक्षा वापस कर दी है. इन सबके बीच आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) ने सारा आरोप बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) पर लगाया है.

बुधवार (17 जून,  2026) को जब लालू यादव कहीं जा रहे थे तो मीडिया ने उनसे सवाल किया. इस दौरान आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने अपनी और राबड़ी देवी की सुरक्षा वापस लिए जाने पर कहा, "हां, (सुरक्षा) वापस ले ली गई है. नीतीश कुमार ने सब कुछ करवाया है." लालू यादव के इस बयान पर देखना होगा कि अब जेडीयू की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है.

बता दें कि लालू-राबड़ी को पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से जेड प्लस की सुरक्षा थी. इस वापस लिया गया तो सियासत शुरू हो गई. ऐसा होने के बाद के बाद जो सुरक्षा लालू-राबड़ी को मिली थी उसे उन्होंने वापस कर दी. उनके साथ-साथ तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, इन सबने भी सुरक्षा वापस कर दी है. अब बिना सुरक्षा के ही सब लोग घूम रहे हैं.

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जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार में पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने सुरक्षा वापस करने के साथ चेतावनी भी दी है. उन्होंने कहा है कि अगर उनके साथ कोई भी अनहोनी होती है तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी.

सुरक्षा घटाए जाने पर सवाल उठा चुकी है आरजेडी

लालू-राबड़ी की सुरक्षा घटाए जाने के बाद से सियासत तेज है. सत्ता पक्ष के नेता नियम-कानून की बात कर रहे हैं तो वहीं आरजेडी इसे अपमान बता रही है. आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने इस मामले में यहां तक कहा है कि यह निंदनीय है और सरकार को माफी मांगनी चाहिए. लालू यादव देश के बड़े नेता, गरीबों के मसीहा और सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं. इस तरह अपमानित करने वाला व्यवहार कतई मंजूर नहीं है.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 17 Jun 2026 12:35 PM (IST)
Tags :
Lalu Yadav Nitish Kumar BIHAR NEWS
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