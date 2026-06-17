तेज प्रताप की दो टूक, 'बहू-बेटियों को सुरक्षा की जरूरत, हमें नहीं', CM सम्राट को कहा- 'उनसे…'

जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) बुधवार (17 जून, 2026) को नीतीश कुमार (Nitish Kumar) से लेकर निशांत कुमार (Nishant Kumar) और सीएम सम्राट चौधरी (Bihar CM Samrat Choudhary) तक को घेरा. तेज प्रताप यादव ने कहा हमने अपनी सुरक्षा लौटा दी है. हमारी बहू और बेटियां सुरक्षित नहीं हैं. हमारी बहू-बेटियों को सुरक्षा की जरूरत है, हमें नहीं.

तेज प्रताप यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर हमला बोला. कहा कि बिहार में अपराधी तांडव मचा रहे हैं और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी देख रहे हैं. वे कुछ नहीं कर पा रहे हैं और उनसे कुछ होने वाला भी नहीं है. बिहार में कानून-व्यवस्था फेल है. सवाल उठाया कि कैसा प्रशासन और मुख्यमंत्री है? उन्होंने कहा कि बिहार की आम जनता सुखी नहीं है.

लालू के बयान पर नीतीश कुमार पर किया हमला

सुरक्षा को लेकर बुधवार (17 जून, 2026) की सुबह आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने मीडिया में यह कहा कि सब नीतीश कुमार ने ही करवाया है. इस पर तेज प्रताप ने कहा, "नीतीश कुमार का काम ही क्या है… दिल्ली में बैठकर कर रहे होंगे… उन्होंने (लालू यादव) कहा है तो बात में सच्चाई होगी… गलत तो नहीं कहेंगे. नीतीश कुमार कर रहे होंगे. शुरू से खेल रचे हैं."

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तेज प्रताप यादव ने नीतीश कुमार के बेटे निशांत को भी घेरा. उन्होंने कहा, "निशांत कुमार चुनाव लड़े थे क्या? चुनाव लड़कर आते तब न कहा जाता…"

दूसरी ओर तेज प्रताप यादव ने रौशन आनंद के भाई की मौत मामले पर कहा, "बिहार से जब अपराधी गए, तभी न प्रिंस की हत्या हुई? प्रिंस की जो हत्या हुई, बिहार से बाहर हुई थी? नेपाल के विराटनगर में हत्या हुई? ये कैसे हो गया? यानी सम्राट चौधरी अपराधी को भेज रहे हैं कि वहां के बिहारी लोगों को मार दो. अभी साक्ष्य सामने नहीं आया है, जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा."

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