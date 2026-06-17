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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारतेज प्रताप की दो टूक, 'बहू-बेटियों को सुरक्षा की जरूरत, हमें नहीं', CM सम्राट को कहा- 'उनसे…'

तेज प्रताप की दो टूक, 'बहू-बेटियों को सुरक्षा की जरूरत, हमें नहीं', CM सम्राट को कहा- 'उनसे…'

Tej Pratap Yadav News: तेज प्रताप यादव ने कहा कि बिहार में अपराधी तांडव मचा रहे हैं और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी देख रहे हैं. सवाल उठाया कि कैसा प्रशासन और मुख्यमंत्री है?

Reported By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 17 Jun 2026 10:52 PM (IST)
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जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) बुधवार (17 जून, 2026) को नीतीश कुमार (Nitish Kumar) से लेकर निशांत कुमार (Nishant Kumar) और सीएम सम्राट चौधरी (Bihar CM Samrat Choudhary) तक को घेरा. तेज प्रताप यादव ने कहा हमने अपनी सुरक्षा लौटा दी है. हमारी बहू और बेटियां सुरक्षित नहीं हैं. हमारी बहू-बेटियों को सुरक्षा की जरूरत है, हमें नहीं. 

तेज प्रताप यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर हमला बोला. कहा कि बिहार में अपराधी तांडव मचा रहे हैं और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी देख रहे हैं. वे कुछ नहीं कर पा रहे हैं और उनसे कुछ होने वाला भी नहीं है. बिहार में कानून-व्यवस्था फेल है. सवाल उठाया कि कैसा प्रशासन और मुख्यमंत्री है? उन्होंने कहा कि बिहार की आम जनता सुखी नहीं है.

लालू के बयान पर नीतीश कुमार पर किया हमला

सुरक्षा को लेकर बुधवार (17 जून, 2026) की सुबह आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने मीडिया में यह कहा कि सब नीतीश कुमार ने ही करवाया है. इस पर तेज प्रताप ने कहा, "नीतीश कुमार का काम ही क्या है… दिल्ली में बैठकर कर रहे होंगे… उन्होंने (लालू यादव) कहा है तो बात में सच्चाई होगी… गलत तो नहीं कहेंगे. नीतीश कुमार कर रहे होंगे. शुरू से खेल रचे हैं."

यह भी पढ़ें- अब गूंजेगा पाटलिपुत्र का नाम? बिहार के CM सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान, 'मैंने तो…'

तेज प्रताप यादव ने नीतीश कुमार के बेटे निशांत को भी घेरा. उन्होंने कहा, "निशांत कुमार चुनाव लड़े थे क्या? चुनाव लड़कर आते तब न कहा जाता…"

दूसरी ओर तेज प्रताप यादव ने रौशन आनंद के भाई की मौत मामले पर कहा, "बिहार से जब अपराधी गए, तभी न प्रिंस की हत्या हुई? प्रिंस की जो हत्या हुई, बिहार से बाहर हुई थी? नेपाल के विराटनगर में हत्या हुई? ये कैसे हो गया? यानी सम्राट चौधरी अपराधी को भेज रहे हैं कि वहां के बिहारी लोगों को मार दो. अभी साक्ष्य सामने नहीं आया है, जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा."

यह भी पढ़ें- Lalu Yadav: लालू यादव का सुरक्षा वापस लिए जाने पर बड़ा बयान, 'नीतीश कुमार ने ही...'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 17 Jun 2026 10:48 PM (IST)
Tags :
Tej Pratap Yadav BIHAR NEWS
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