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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारअब गूंजेगा पाटलिपुत्र का नाम? बिहार के CM सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान, 'मैंने तो…'

अब गूंजेगा पाटलिपुत्र का नाम? बिहार के CM सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान, 'मैंने तो…'

Bihar CM Samrat Choudhary: कुछ दिनों पहले ही बिहार कैबिनेट ने 11 प्रमुख शहरों में 'ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप' विकसित करने की योजना को मंजूरी दी थी. पटना में बनने वाले टाउनशिप का नाम पाटलिपुत्र है.

Reported By : परमानंद सिंह |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 17 Jun 2026 04:13 PM (IST)
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बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Bihar CM Samrat Choudhary) ने बुधवार (17 जून, 2026) को पटना के फुलवारीशरीफ के नदियावां में आयोजित प्रखंड स्तरीय सहयोग-सह-जन कल्याण शिविर के दौरान बड़ा ऐलान किया. उन्होंने साफ किया कि पटना में विकसित की जा रही नई टाउनशिप का नाम 'पाटलिपुत्र' होगा.

शिविर को संबोधित करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा, "श्याम रजक, रामकृपाल यादव, कई वरिष्ठ साथी हमसे मिले थे... लोगों ने कहा कि आप जो टाउनशिप बना रहे हैं… क्योंकि बड़ा टाउनशिप बना रहे हैं… पटना की पहचान एक नए शहर पाटलिपुत्र से होनी चाहिए. कई लोग मुद्दा बनाते हैं कि ये मगध की राजधानी थी, इसका नाम पाटलिपुत्र था… इसका नाम बदल देना चाहिए. मैंने तो इससे बड़े पटना की कल्पना की है… और उसका नाम भी पाटलिपुत्र रखने का काम किया है."

11 टाउनशिप की कैबिनेट से मंजूरी

बता दें कि कुछ दिनों पहले ही बिहार कैबिनेट ने सुनियोजित शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए 11 प्रमुख शहरों में 'ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप' (Greenfield Satellite Township) विकसित करने की ऐतिहासिक योजना की मंजूरी दी थी. इन टाउनशिप का उद्देश्य आधुनिक सुविधाएं (जैसे आवास, उद्योग, लॉजिस्टिक्स हब और वाणिज्यिक केंद्र) प्रदान करना है. पटना में बनने वाले टाउनशिप का नाम 'पाटलिपुत्र' है जिसका जिक्र आज (बुधवार) मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया.

यह भी पढ़ें- Khan Sir: 'खान बहुत झूठ बोलता है, सुबह…', दो कोचिंग के विवाद में किसने किया ये बड़ा दावा?

शिविर में सम्राट चौधरी ने किसानों के हित की भी बात की. उन्होंने कहा कि किसानों के मुआवजे के लिए आज (बुधवार) ही मैं कैबिनेट से कई फैसले लूंगा. किसानों को यदि मुआवजा देना है तो जितना मिल रहे है उससे अधिक देने का काम हमारी सरकार करेगी. 

दूसरी ओर सम्राट चौधरी ने कहा, "जिनके घर में विपदा हो, शादी-ब्याह हो, तो मैंने जिलाधिकारी को वो भी पावर दिया है कि जिनके घर में शादी-विवाह हो उनको तुरंत पैसा देने का काम किया जाए. किसी तरह की दिक्कत उनके घर नहीं आए. मैं कहना चाहता हूं कि बिहार में सुशासन स्थापित करना है. कानून का राज स्थापित करना है. बिहार में उद्योग को बढ़ाना है. टाउनशिप के बनने से आर्थिक स्थिति बदलेगी."

यह भी पढ़ें- बिहार: रौशन आनंद की हत्या की कोशिश? खान सर के कोचिंग विवाद में नया मोड़!

Published at : 17 Jun 2026 04:09 PM (IST)
Tags :
Patna Samrat Choudhary Patliputra BIHAR NEWS Patliputra Township
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