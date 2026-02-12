आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं. छोटे भाई तेजस्वी यादव से बिल्कुल अलग राह पर चलने वाले तेज प्रताप इन दिनों फिर से चर्चा में हैं. राजनेता से अलग उनका एक और रूप है जो भक्ति-भाव को दर्शाता है. महाशिवरात्रि से पहले तेज प्रताप यादव ने अपना एक वीडियो एक्स हैंडल से शेयर किया है.

शेयर किए गए वीडियो में क्या है?

जेजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने गुरुवार (12 जनवरी, 2026) को अपने एक्स हैंडल से जो वीडियो पोस्ट किया है उसमें वे पीले रंग की टी-शर्ट पहने नजर आ रहे हैं. जींस पहनकर भगवान के सामने बैठे नजर आ रहे हैं. वीडियो में भगवान शिव का एक भजन लगा है. इसके साथ ही गाने के बोल को लेकर लिखा गया है, "यह वाक्य जीवन के एक नए अध्याय, एक नई शुरुआत या एक नए लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने का प्रतीक है."

यह वाक्य जीवन के एक नए अध्याय, एक नई शुरुआत या एक नए लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने का प्रतीक है। #HarHarMahadev pic.twitter.com/h6Q2sReQ68 — Tej Pratap Yadav (@TejYadav14) February 12, 2026

सपने में कभी साईं बाबा तो कभी आए राम

तेज प्रताप का यह भक्ति रूप कोई नया नहीं है. वे अक्सर वृंदावन आते-जाते रहते हैं. भगवान कृष्ण के भी वे भक्त हैं. उनकी भक्ति तो ऐसी है कि कई बार उन्होंने यहां तक कहा है कि उन्हें सपने में भगवान के दर्शन हो चुके हैं. शिरडी के साईं बाबा से लेकर अयोध्या के भगवान राम तक आ चुके हैं. इस तरह के दावे से वे अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं.

विवादों के चलते परिवार से दूर हैं तेज प्रताप

बता दें कि तेज प्रताप यादव को बिहार विधानसभा चुनाव (2025) से पहले पिता लालू यादव ने पार्टी (आरजेडी) से छह साल के लिए निष्कासित कर दिया था. परिवार से भी अलग कर दिया था. इसके बाद से वे अलग रह रहे हैं. ऐसा तब हुआ था जब तेज प्रताप यादव के साथ अनुष्का यादव की तस्वीर सोशल मीडिया के जरिए सामने आई थी. तस्वीर को तेज प्रताप यादव के एक्स हैंडल से ही शेयर किया गया था.

इस बीच एक और चर्चा शुरू हो गई है कि अनुष्का ने जिस बच्ची को जन्म दिया है उसके पिता तेज प्रताप यादव हैं. हालांकि तेज प्रताप यादव ने इसे खारिज किया है. कहा है कि उनका अनुष्का यादव से कोई संबंध नहीं है.

