'तेज प्रताप घर के सदस्य, हमारे यहां लक्ष्मी आई', अनुष्का के भाई आकाश ने कहा- 'पिता का नाम…'

जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव एक बार फिर सुर्खियों में हैं. सोशल मीडिया पर चर्चा है कि वे एक बेटी के पिता बने हैं लेकिन उन्होंने इसे खारिज कर दिया है. हालांकि अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव ने बहुत कुछ साफ कर दिया है. अनुष्का यादव के बड़े भाई आकाश यादव ने साफ किया कि हमारे गोद में हमारी भगिनी आई है. हमारे घर में लक्ष्मी आई है और उस लक्ष्मी का नाम उज्जैनी है.

इस सवाल पर कि तेज प्रताप कह रहे हैं कि उनकी एक ही बेटी है जिसका नाम कात्यायनी (तेजस्वी की बेटी) है. इस पर आकाश ने कहा कि ईश्वर करे कि तेज प्रताप यादव जिसको भी अपनी बेटी मानते हैं भगवान करे वो खुशहाल रहे. तेज प्रताप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो भी कहा है उस पर हमको कोई टिप्पणी नहीं करनी है. इतना ही बोलना है कि परिवार की बातों को मैंने मीडिया के सामने ना कल रखा था ना आने वाले दिन में रखूंगा.

तेज प्रताप यादव घर के सदस्य हैं: आकाश यादव

आकाश ने कहा कि तेज प्रताप यादव घर के सदस्य हैं इसलिए वो जो भी कहते हैं मैं एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता हूं. अगर किसी दूसरे-तीसरे ने हमारी बहन, मां और भगिनी पर उठाया तो नहीं छोडू़ंगा. तस्वीर और वीडियो जो वायरल हुआ है तो दोनों (तेज प्रताप और अनुष्का यादव) ने कोर्ट का रास्ता देखा है. दोनों कोर्ट जा सकते हैं.

'उज्जैनी के पिता का नाम हम सार्वजनिक मंच से…'

एक सवाल के जवाब में आकाश ने कहा कि वो (तेज प्रताप) हमारे घर आए थे तो क्या मैंने बुलाया था? क्या तस्वीर मैंने शेयर की? उज्जैनी के पिता का नाम हम सार्वजनिक मंच से नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि उनकी जान पर खतरा है और वे कानून दांव पेंच में फंसे हैं. अगर किसी को जानना है कि अनुष्का का पति कौन है, उज्जैनी का पिता कौन है, आकाश का बहनोई कौन है तो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला है, महिला आयोग है, हाईकोर्ट है, जा सकता है.

