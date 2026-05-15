पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, 'मोदी जी खुद कह चुके हैं कि…'

बिहार के पूर्व मंत्री और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) शुक्रवार (15 मई, 2026) को विष्णुपद मंदिर (गयाजी) पहुंचे. यहां उन्होंने मंदिर के गर्भगृह में विधि-विधान के साथ विशेष पूजा-अर्चना की. इस मौके पर देश और राज्य की सुख-समृद्धि की कामना की. उनके साथ कई समर्थक भी दिखे.

मीडिया से बातचीत करते हुए तेज प्रताप यादव ने बढ़ती ईंधन कीमतों पर कहा, "मोदी जी खुद कह चुके हैं कि इलेक्ट्रिक वाहनों पर चलिए. क्या दिक्कत है…" बंगाल चुनाव के बाद ईंधन (पेट्रोल-डीजल) की कीमतों में वृद्धि पर कहा कि इसका असर क्या पड़ रहा है, यह सरकार ही बेहतर बता सकती है.

मुख्यमंत्री को दो वाहनों के साथ चलना चाहिए: तेज प्रताप

इस दौरान उन्होंने बिहार सरकार के मंत्री-विधायकों के लिए सलाह दी. कहा कि विधायकों और मंत्रियों के काफिलों में शामिल वाहनों की संख्या कम की जानी चाहिए. यह भी कहा कि मुख्यमंत्री को भी अपने काफिले को सीमित करते हुए केवल दो वाहनों के साथ चलना चाहिए.

यह भी पढ़ें- पेट्रोल-डीजल का दाम बढ़ने के बाद पटना का ताजा रेट क्या है? रोहिणी आचार्य बोलीं- 'सवाल सिर्फ…'

आरजेडी बोली- 'बीजेपी जब-जब आती है जनता महंगाई...'

पेट्रोल-डीजल की कीमत बढ़ने पर आरजेडी ने केंद्र सरकार पर हमला किया है. आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बीजेपी जब-जब आती है जनता महंगाई झेलती है. यह सरकार की नाकामी है जो जनता महंगाई का दंश झेल रही है.

आरजेडी नेता ने कहा, "जब पांच राज्यों में चुनाव था तब मोदी जी का हेलीकॉप्टर खूब उड़ रहा था. राहुल गांधी-तेजस्वी यादव ने पहले ही कहा था कि चुनाव खत्म होगा तो पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ेंगे. पीएम मोदी को बताना चाहिए क्या उनके हेलीकॉप्टर में ईंधन भरा हुआ है?"

बता दें कि पेट्रोल-डीजल के दाम में 3 रुपये कुछ पैसे की बढ़ोतरी की गई है. सीधे तौर पर इससे जनता की जेब पर असर पड़ेगा. इस पर विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है.

यह भी पढ़ें- राजस्व विभाग में 3 महीने हड़ताल के बाद अब 6 घंटे ज्यादा करना होगा काम, CO साहब के लिए खुशखबरी भी

