नीतीश कुमार को लेकर मुकेश सहनी की बड़ी 'भविष्यवाणी', कर दिया 'ऑपरेशन' का जिक्र

विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के प्रमुख मुकेश सहनी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी है. शुक्रवार (12 दिसंबर, 2025) को पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में मुकेश सहनी ने कहा कि नीतीश कुमार कब तक मुख्यमंत्री रहेंगे ये नीतीश कुमार को भी पता नहीं है.

बीजेपी की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि ऑपरेशन किया जा रहा है कि जल्द से जल्द नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाना है. दरअसल सहनी से पत्रकारों ने पूछा कि जेडीयू ने दावा किया है कि 17-18 विधायक उनके संपर्क में हैं, इसी पर उन्होंने उक्त जवाब दिया. साथ ही यह भी कहा कि कौन विधायक किसके संपर्क में है कौन किसके पीछे है वो जगजाहिर है. सबको पता है.

तेजस्वी यादव के विदेश दौरे को बताया निजी जिंदगी

एनडीए नेताओं के साथ-साथ शिवानंद तिवारी भी तेजस्वी यादव के विदेश दौरे को लेकर सवाल उठा चुके हैं. पत्रकारों ने सवाल किया तो सहनी ने इस पर जवाब दिया, "पार्टी में सब तरह के लोग होते हैं. महागठबंधन में सबको बोलने की आजादी है. सबकी निजी जिंदगी है."

मीडिया से वीआईपी प्रमुख ने कहा, "चुनाव में आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने कितनी मेहनत की. परिणाम आने के बाद सरकार का जो काम है सरकार कर रही है, विपक्ष की जो भूमिका है उस हिसाब से भूमिका निभा रहे हैं. अभी तो तुरंत चुनाव हारे ही हैं हमलोग, बिहार में रहकर क्या करेंगे."

सरकार को दिया तीन महीने का समय: मुकेश सहनी

मुकेश सहनी ने कहा कि हम लोगों ने सरकार को अभी तीन महीने का समय दिया है. तीन महीने हम लोग देखेंगे कि जो वादा किया गया था वो पूरा किया जाता है या नहीं. 10 हजार दिया गया तो दो लाख और दिया जा रहा है या नहीं. कहा कि पैसा नहीं दिया गया तो हम लोग रोड पर आएंगे. रोड पर आएंगे तो अच्छे से तैयारी करके आएंगे. हम लोग मैदान कहां छोड़ने वाले हैं.

एक सवाल पर कहा कि देश में लोकतंत्र खतरे में है. बिहार में भी उनको जनादेश नहीं मिला. वोट चोरी की. हमारे राज्य की जनता का पैसा उन्हीं को देकर सरकार बना ली गई. कहीं न कहीं लोकतंत्र सही नहीं चल रहा है. चुनाव आयोग सही कर्तव्य नहीं निभा रहा है. बहुत सारे वोटर्स का नाम देश में काटा जा रहा है. हम लोगों ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली. आने वाले समय में जब दिल्ली में बदलाव होगा तो देश में बदलाव होगा.

