हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारमकर संक्रांति पर तेजस्वी यादव को न्यौता देंगे तेज प्रताप यादव, CM नीतीश कुमार पर क्या बोले?

मकर संक्रांति पर तेजस्वी यादव को न्यौता देंगे तेज प्रताप यादव, CM नीतीश कुमार पर क्या बोले?

Tej Pratap Yadav News: लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने कहा कि मकर संक्राति के मौके पर हमलोगों ने 14 जनवरी को भोज रखा है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 05 Jan 2026 07:50 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार के पूर्व मंत्री और जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव मकर संक्रांति के मौके पर चूड़ा-दही का भोज रखने जा रहे हैं. उन्होंने कहा है कि सभी लोगों को इस भोज में शामिल होने का न्यौता दिया जाएगा. लालू यादव यादव के बड़े बेटे ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी पार्टी की तरफ से निमंत्रण दिया जाएगा. साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल को भी निमंत्रण का कार्ड दिया जाएगा.

तेज प्रताप यादव ने कहा, ''मकर संक्रांति का पर्व हमलोग हिंदू कैलेंडर के हिसाब से 14 तारीख को मनाते हैं. असल में मकर संक्रांति का पर्व गुड़, तिलकुट, चूड़ा और दही के साथ हमलोग मनाते हैं. जनशक्ति जनता दल के तरफ से हमलोगों ने 14 जनवरी को भोज रखा है. इसमें पार्टी की तरफ से सभी लोगों को निमंत्रण कार्ड दे रहे हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी न्योता दिया जाएगा, गवर्नर साहब को भी निमंत्रण देंगे. डिप्टी सीएम को भी कार्ड दिया जाएगा. नेता प्रतिपक्ष को भी निमंत्रण दिया जाएगा. सभी लोगों को इसमें आमंत्रित किया जाएगा. पूरे बिहार से जिनको आना है वो आ सकते हैं.''

गिरधारी लाल साहू की टिप्पणी पर क्या बोले?

उत्तराखंड की मंत्री के पति गिरधारी लाल साहू की ओर से बिहार की बेटियों को लेकर टिप्पणी किए जाने के सवाल पर तेज प्रताप यादव ने कहा, ''अभद्र टिप्पणी करना इनलोगों की फितरत है. इस तरह की अभद्र भाषा का ये लोग प्रयोग करते हैं, हम यही मांग करते हैं कि इनके ऊपर दंडनीय कार्रवाई की जाए. ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है. जिस तरह से बहू-बेटियों, माताओं पर अभद्र भाषा का ये लोग प्रयोग कर रहे हैं, उसका जनशक्ति जनता दल पुरजोर तरीके से विरोध करता है. ये कहीं से भी सराहनीय नहीं है.'' 

'माफी मांगने के लिए उन्हें बिहार आना होगा'

जब उनसे आगे पूछा गया कि बीजेपी की ओर से इस मुद्दे पर माफी माफ ली गई है. इस पर तेजप्रताप ने कहा, ''माफी मांग ले और फिर दोबारा गलती करे. ये बार-बार गलती करते हैं. किनसे माफी मांगें हैं. क्या बिहार की बेटियों ने उन्हें माफ कर दिया है? माफी मांगने के लिए उन्हें बिहार में आना होगा.'' 

कांग्रेस के लोग राम विरोधी हैं- तेज प्रताप

तेज प्रताप से जब पूछा गया कि मनरेगा को लेकर कांग्रेस बहुत बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है और गिरिराज सिंह ने कहा है कि ये लोग राम विरोधी हैं. इस सवाल पर उन्होंने कहा, ''गिरिराज सिंह ने सही कहा है. ये लोग राम विरोधी हैं. इनलोगों ने भगवान राम, कृष्ण और महादेव का हर समय अपमान किया. ये लोग चंदन-तिलक भी नहीं लगाते हैं. सभी जातियों और धर्म के लोगों का सम्मान करना चाहिए. हिंदू-मुस्लिम, सिख और ईसाई हम सब हैं भाई भाई. 

आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन पर क्या बोले?

आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन साफ तौर से टूटते हुए दिख रहा है. इस सवाल पर तेज प्रताप यादव ने कहा, ''किसी के साथ गठबंधन किया जाता है तो ये टूटता भी है. हर पार्टी का अपना उसूल है. कुछ सिद्धांत पसंद नहीं आने पर गठबंधन टूट जाते हैं. 

और पढ़ें
Published at : 05 Jan 2026 07:50 PM (IST)
Tags :
Tejashwi Yadav Tej Pratap Yadav Nitish Kumar BIHAR NEWS Makar Sankranti 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मैं कभी पार्टी लाइन से नहीं हटा', PM मोदी और आडवाणी की तारीफ से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव तक, क्या बोले शशि थरूर?
PM मोदी और आडवाणी की तारीफ से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव तक, क्या बोले शशि थरूर?
बिहार
बिहार: कई जगहों पर गिरा तापमान, 7 जनवरी तक कोहरे से राहत नहीं, पछुआ हवा पर भी अपडेट
बिहार: कई जगहों पर गिरा तापमान, 7 जनवरी तक कोहरे से राहत नहीं, पछुआ हवा पर भी अपडेट
विश्व
वेनेजुएला में अमेरिका की एयरस्ट्राइक के बाद उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के घर पर अटैक, टूटी खिड़कियों की फोटो आई सामने
वेनेजुएला में US की एयरस्ट्राइक के बाद जेडी वेंस के घर पर अटैक, टूटी खिड़कियों की फोटो आई सामने
क्रिकेट
भारत के इस 'एहसान' को भूल गया बांग्लादेश, जब कोई नहीं खेल रहा था क्रिकेट तब टीम इंडिया ने...
भारत के इस 'एहसान' को भूल गया बांग्लादेश, जब कोई नहीं खेल रहा था क्रिकेट तब टीम इंडिया ने...
Advertisement

वीडियोज

Sambhal में बिजली चोरी पर बड़ा एक्शन: रातभर चला अभियान, DM-SP खुद मैदान में | ABP Report
Maharashtra: Asaduddin Owaisi की रैली में भारी बवाल..बेकाबू हुई भीड़ पर पुलिस ने भांजी लाठियां!
UP Election 2027: 'हिन्दू नहीं हैं यादव' बयान के बाद यूपी की राजनीति में उबाल | SP | BJP
UP Election 2027: क्या हिंदू वोट में फूट डालकर 27 में सत्ता पाएगी सपा? | SP | BJP
UP Election 2027: ठाकुर-ब्राह्मण के बाद अब 'यादव' कार्ड क्यों? Congress का चौंकाने वाला खुलासा | SP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मैं कभी पार्टी लाइन से नहीं हटा', PM मोदी और आडवाणी की तारीफ से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव तक, क्या बोले शशि थरूर?
PM मोदी और आडवाणी की तारीफ से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव तक, क्या बोले शशि थरूर?
बिहार
बिहार: कई जगहों पर गिरा तापमान, 7 जनवरी तक कोहरे से राहत नहीं, पछुआ हवा पर भी अपडेट
बिहार: कई जगहों पर गिरा तापमान, 7 जनवरी तक कोहरे से राहत नहीं, पछुआ हवा पर भी अपडेट
विश्व
वेनेजुएला में अमेरिका की एयरस्ट्राइक के बाद उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के घर पर अटैक, टूटी खिड़कियों की फोटो आई सामने
वेनेजुएला में US की एयरस्ट्राइक के बाद जेडी वेंस के घर पर अटैक, टूटी खिड़कियों की फोटो आई सामने
क्रिकेट
भारत के इस 'एहसान' को भूल गया बांग्लादेश, जब कोई नहीं खेल रहा था क्रिकेट तब टीम इंडिया ने...
भारत के इस 'एहसान' को भूल गया बांग्लादेश, जब कोई नहीं खेल रहा था क्रिकेट तब टीम इंडिया ने...
भोजपुरी सिनेमा
पवन सिंह ने कर ली है तीसरी शादी? मांग में सिंदूर लगाए हसीना संग काटा बर्थडे केक, वीडियो देख फैंस हैरान
पवन सिंह ने कर ली है तीसरी शादी? मांग में सिंदूर लगाए हसीना संग काटा बर्थडे केक
ट्रेंडिंग
Video: बर्थडे पर केक काटते हुए नशे में दिखे पवन सिंह, मांग भरी महिला ने संभाला हाथ, यूजर्स ने पूछा, तीसरी शादी कर ली क्या
बर्थडे पर केक काटते हुए नशे में दिखे पवन सिंह, मांग भरी महिला ने संभाला हाथ, यूजर्स ने पूछा, तीसरी शादी कर ली क्या
ट्रेंडिंग
Hyderabad: शराब के नशे में ऑटो ड्राइवर का हंगामा! सांप छोड़ दूंगा कहकर पुलिस को डराया, हुआ फरार
Hyderabad: शराब के नशे में ऑटो ड्राइवर का हंगामा! सांप छोड़ दूंगा कहकर पुलिस को डराया, हुआ फरार
हेल्थ
Liver Cancer: लिवर कैंसर में कब बदल जाता है फैटी लिवर? दिक्कत बढ़ने से पहले समझें लक्षण
लिवर कैंसर में कब बदल जाता है फैटी लिवर? दिक्कत बढ़ने से पहले समझें लक्षण
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget