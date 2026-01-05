मकर संक्रांति पर तेजस्वी यादव को न्यौता देंगे तेज प्रताप यादव, CM नीतीश कुमार पर क्या बोले?

बिहार के पूर्व मंत्री और जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव मकर संक्रांति के मौके पर चूड़ा-दही का भोज रखने जा रहे हैं. उन्होंने कहा है कि सभी लोगों को इस भोज में शामिल होने का न्यौता दिया जाएगा. लालू यादव यादव के बड़े बेटे ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी पार्टी की तरफ से निमंत्रण दिया जाएगा. साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल को भी निमंत्रण का कार्ड दिया जाएगा.

तेज प्रताप यादव ने कहा, ''मकर संक्रांति का पर्व हमलोग हिंदू कैलेंडर के हिसाब से 14 तारीख को मनाते हैं. असल में मकर संक्रांति का पर्व गुड़, तिलकुट, चूड़ा और दही के साथ हमलोग मनाते हैं. जनशक्ति जनता दल के तरफ से हमलोगों ने 14 जनवरी को भोज रखा है. इसमें पार्टी की तरफ से सभी लोगों को निमंत्रण कार्ड दे रहे हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी न्योता दिया जाएगा, गवर्नर साहब को भी निमंत्रण देंगे. डिप्टी सीएम को भी कार्ड दिया जाएगा. नेता प्रतिपक्ष को भी निमंत्रण दिया जाएगा. सभी लोगों को इसमें आमंत्रित किया जाएगा. पूरे बिहार से जिनको आना है वो आ सकते हैं.''

गिरधारी लाल साहू की टिप्पणी पर क्या बोले?

उत्तराखंड की मंत्री के पति गिरधारी लाल साहू की ओर से बिहार की बेटियों को लेकर टिप्पणी किए जाने के सवाल पर तेज प्रताप यादव ने कहा, ''अभद्र टिप्पणी करना इनलोगों की फितरत है. इस तरह की अभद्र भाषा का ये लोग प्रयोग करते हैं, हम यही मांग करते हैं कि इनके ऊपर दंडनीय कार्रवाई की जाए. ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है. जिस तरह से बहू-बेटियों, माताओं पर अभद्र भाषा का ये लोग प्रयोग कर रहे हैं, उसका जनशक्ति जनता दल पुरजोर तरीके से विरोध करता है. ये कहीं से भी सराहनीय नहीं है.''

'माफी मांगने के लिए उन्हें बिहार आना होगा'

जब उनसे आगे पूछा गया कि बीजेपी की ओर से इस मुद्दे पर माफी माफ ली गई है. इस पर तेजप्रताप ने कहा, ''माफी मांग ले और फिर दोबारा गलती करे. ये बार-बार गलती करते हैं. किनसे माफी मांगें हैं. क्या बिहार की बेटियों ने उन्हें माफ कर दिया है? माफी मांगने के लिए उन्हें बिहार में आना होगा.''

कांग्रेस के लोग राम विरोधी हैं- तेज प्रताप

तेज प्रताप से जब पूछा गया कि मनरेगा को लेकर कांग्रेस बहुत बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है और गिरिराज सिंह ने कहा है कि ये लोग राम विरोधी हैं. इस सवाल पर उन्होंने कहा, ''गिरिराज सिंह ने सही कहा है. ये लोग राम विरोधी हैं. इनलोगों ने भगवान राम, कृष्ण और महादेव का हर समय अपमान किया. ये लोग चंदन-तिलक भी नहीं लगाते हैं. सभी जातियों और धर्म के लोगों का सम्मान करना चाहिए. हिंदू-मुस्लिम, सिख और ईसाई हम सब हैं भाई भाई.

आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन पर क्या बोले?

आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन साफ तौर से टूटते हुए दिख रहा है. इस सवाल पर तेज प्रताप यादव ने कहा, ''किसी के साथ गठबंधन किया जाता है तो ये टूटता भी है. हर पार्टी का अपना उसूल है. कुछ सिद्धांत पसंद नहीं आने पर गठबंधन टूट जाते हैं.