'हम किसी का इंतजार नहीं करेंगे', कांग्रेस की RJD को दो टूक, 10 जनवरी से करेगी ये बड़ा काम

बिहार विधानसभा चुनाव के बाद तेजस्वी यादव पर बिहार की राजनीतिक से दूरी बनाने के आरोप लग रहे हैं. इस बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने बगैर किसी पार्टी का नाम लिए आरजेडी को दो टूक जवाब दे दिया है. उन्होंने कहा है कि हम किसी की आशा नहीं देखने वाले हैं. हम जनहित के मुद्दे को पहले भी उठाते रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे.

राजेश राम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ''जिस तरह से उत्तराखंड सरकार के मंत्री के पति गिरधारी लाल साहू ने बिहार की महिलाओं का अपमान किया है और मनरेगा का नाम बदलकर बीवी जी राम जी किया गया है. इन दोनों मुद्दों को कांग्रेस उठाएगी. इसके लिए आगामी 10 जनवरी से पूरे बिहार में बड़ा आंदोलन करेंगे.''

जनता के बीच जाकर कांग्रेस दर्ज कराएगी विरोध- राजेश राम

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने आगे कहा, ''मनरेगा को कमजोर करने के खिलाफ और उत्तराखंड के एक मंत्री के पति द्वारा बिहार की महिलाओं पर दिए गए आपत्तिजनक बयान के विरोध में कांग्रेस अब आंदोलन करेगी. इन दोनों मुद्दों को लेकर कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी और जनता के बीच जाकर विरोध दर्ज कराएगी.''

'बीजेपी के लोगों के बयान से महिलाओं की सुरक्षा को खतरा'

राजेश राम ने आरोप लगाया कि आज बीजेपी से जुड़े लोगों के बयानों और नीतियों से महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को खतरा पैदा हो रहा है. .उन्होंने कहा, ''कांग्रेस महिलाओं के सम्मान और रोजगार के अधिकार के लिए सड़क से सदन तक संघर्ष करेगी. इन दोनों मुद्दों के लिए बिहार कांग्रेस की एक बड़ी बैठक आयोजित की जाएगी. इस बैठक के बाद 10 जनवरी से पूरे बिहार में धरना-प्रदर्शन शुरू किया जाएगा. यह आंदोलन प्रखंड स्तर से लेकर जिला मुख्यालय स्तर तक किया जाएगा, जिसमें केंद्र सरकार के फैसलों का जोरदार विरोध किया जाएगा.

गिरधारी लाल साहू ने दिया था विवादित बयान

बता दें कि उत्तराखंड सरकार की मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू ने कहा था कि शादी के लिए बिहार से 20-25 हज़ार में महिला मिल जाती है, चलो हमारे साथ आपकी शादी कराते हैं. इस बयान के बाद विपक्ष ने जमकर हंगामा किया था तो कांग्रेस इस मुद्दे को प्रखंड स्तर तक आंदोलन के मूड में आ गई है.

सरकार की नीतियों के खिलाफ उठाएंगे आवाज- राजेश राम

प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस का यह आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण होगा, लेकिन सरकार की नीतियों के खिलाफ मजबूती से आवाज उठाई जाएगी. उन्होंने कहा कि मनरेगा जो महात्मा गांधी के नाम से था उसे हटा करके वीबी जी राम जी किया गया. यह सिर्फ नाम ही नहीं बदल गया है बल्कि उस योजना को खत्म करने की पूरी तैयारी हो गई है.

उन्होंने ये भी कहा, ''इस योजना में जहां महात्मा गांधी के विचारधारा को खत्म करने की साजिश की गई है. वहीं, मजदूरों के अधिकारों को खत्म करने के लिए फैसला लिया गया है. इस योजना में केंद्र सरकार द्वारा अधिकार अपने जिम्मे सुरक्षित रखा है, इसमें राज्य सरकार का कोई अधिकार नहीं है.''