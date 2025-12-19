तेजस्वी यादव की विदेश यात्रा पर क्यों भड़के बड़े भाई तेज प्रताप? बोले- 'राज्य की गरीब, दलित…'

जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने बड़ा बयान दिया है. उनकी पार्टी के एक्स हैंडल से शुक्रवार (19 दिसंबर, 2025) को उनका एक बयान पोस्ट किया गया है. इसमें तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव पर बिना नाम लिए निशाना साधा है. एक्स पर किया गया पोस्ट तेजस्वी यादव की विदेश यात्रा से जुड़ा है. इसके जरिए तेज प्रताप यादव ने यह बताने की कोशिश की है कि उन्हें विदेश से ज्यादा मतलब बिहार की जनता से है.

तेज प्रताप यादव ने कहा, "जिनको विदेश जाना है वो विदेश में जाकर घूमे और रहे, लेकिन हम जिएंगे तो बिहार के लिए और मरेंगे तो बिहार के लिए. राज्य की गरीब, दलित और वंचित परिवार के लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने और उनके जीवन को समृद्ध बनाने हेतु पूरी मजबूती के साथ संघर्ष करेंगे. यह हमारा दृढ़ संकल्प है."

सत्ताधारी दल के नेता पहले से उठा रहे सवाल

बता दें कि तेजस्वी यादव को लेकर यह चर्चा है कि वे अपने परिवार के साथ घूमने के लिए यूरोप गए हैं. एक से पांच दिसंबर तक जब विधानसभा का सत्र चल रहा था इसी बीच वे विदेश यात्रा पर निकल गए जिसको लेकर सत्ताधारी दल के नेता सवाल उठाते रहे थे. बीजेपी ने तो तेजस्वी यादव के लापता होने का पोस्टर भी अपने एक्स हैंडल से शेयर किया था. अब तेज प्रताप यादव ने भी बिना नाम लिए सीधा हमला किया है.

महागठबंधन में डिप्टी सीएम के फेस रहे मुकेश सहनी से इसको लेकर पत्रकारों ने सवाल किया था तो उन्होंने तेजस्वी यादव का बचाव किया था. कहा था कि अभी तो हम लोग चुनाव हारे हैं. बिहार में रहकर ही क्या करेंगे. सरकार को तीन महीना दिया है. फिर सवाल करेंगे. मैदान नहीं छोड़े हैं.

यह भी पढ़ें- हिजाब विवाद में अब कूदी यह महिला सिंगर, नीतीश कुमार को क्यों कहा धन्यवाद? जानें