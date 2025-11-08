हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारतेज प्रताप यादव को केंद्र सरकार ने दी Y प्लस की सुरक्षा, बिहार चुनाव के बीच बड़ा फैसला

तेज प्रताप यादव को केंद्र सरकार ने दी Y प्लस की सुरक्षा, बिहार चुनाव के बीच बड़ा फैसला

Tej Pratap Yadav News: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तेज प्रताप यादव को वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा दी है. उन्होंने हाल ही में खुद की सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग की थी. जिसके बाद अब ये फैसला लिया गया है.

By : पवन कुमार गौड | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 08 Nov 2025 10:38 PM (IST)
Preferred Sources

आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव को गृह मंत्रालय ने Y+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है. जनशक्ति जनता दल के संस्थापक तेज प्रताप यादव को बिहार चुनाव के बीच गृह मंत्रालय ने यह सुरक्षा दी है. बता दें तेज प्रताप यादव को CRPF की सुरक्षा मिली है. 

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वीआईपी प्रोटोकॉल के तहत यह सुरक्षा प्रदान की गई है. सूत्रों के मुताबिक तेज प्रताप यादव की सुरक्षा को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने खास रिपोर्ट पेश की थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने उनकी सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया. तेज प्रताप यादव को वाई प्लस सुरक्षा मिलने के बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान उनकी सिक्योरिटी में तैनात रहेंगे. 

सुरक्षा एजेंसियों ने सरकार को सौंपी थी रिपोर्ट

बता दें तेज प्रताप यादव की सुरक्षा को लेकर जांच एजेंसी की तरफ से गृह मंत्रालय को जानकारी दी गई थी. चुनाव के बीच तेज प्रताप ने खुद भी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी. साथ ही तेज प्रताप ने मंत्रालय से अपनी सुरक्षा की मांग की थी.

तेज प्रताप की मांग को देखते हुए गृह मंत्रालय ने उनको Y कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान कर दी गई. अब तेज प्रताप यादव तो सीआरपीएफ के जवान चारों तरफ से सुरक्षा देंगे. इस खबर के सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है. 

इस कैटेगरी में क्या होता है?

बात करें अगर इस कैटेगरी की तो इसमें कुल 11 सुरक्षाकर्मी शामिल होते हैं. आर्म्ड फोर्स के कमांडो को घेरे में तैनात किया जाता है. वहीं  इसमें से 5 जवान उनके घर पर सुरक्षा के लिए मुस्तैद रहते हैं. इसके अलावा तीन शिफ्टों में सुरक्षा दी जाती है.

बिहार चुनाव में सक्रिय हैं तेज प्रताप यादव

बिहार चुनाव 2025 में तेज प्रताप यादव पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहे हैं. उन्होंने अपनी पार्टी की तरफ से चुनाव में 40 से ज्यादा उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है. वहीं वे खुद महुआ सीट से ताल ठोक रहे हैं. इस बीच वह धुआंधार प्रचार करते हुए भी नजर आए हैं. 

About the author पवन कुमार गौड

मीडिया में करियर की शुरुआत CNFC मीडिया के साथ की. उसके बाद साढ़े तीन वर्ष ANI और उसके बाद तकरीबन 8 वर्ष न्यूज 18 नेटवर्क के साथ काम किया. और अब एबीपी न्यूज ज्वाइन किया है. मीडिया में तकरीबन 13 वर्ष का अनुभव है जिसमें राजनीतिक खबरों खासकर बीजेपी से संबंधित खबरों को कवर करता रहा हूं.  
Published at : 08 Nov 2025 10:38 PM (IST)
Tags :
Tej Pratap Yadav Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS PATNA NEWS JJD
प्राइवेसी पॉलिसी

