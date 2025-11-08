तेज प्रताप यादव को केंद्र सरकार ने दी Y प्लस की सुरक्षा, बिहार चुनाव के बीच बड़ा फैसला

आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव को गृह मंत्रालय ने Y+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है. जनशक्ति जनता दल के संस्थापक तेज प्रताप यादव को बिहार चुनाव के बीच गृह मंत्रालय ने यह सुरक्षा दी है. बता दें तेज प्रताप यादव को CRPF की सुरक्षा मिली है.

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वीआईपी प्रोटोकॉल के तहत यह सुरक्षा प्रदान की गई है. सूत्रों के मुताबिक तेज प्रताप यादव की सुरक्षा को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने खास रिपोर्ट पेश की थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने उनकी सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया. तेज प्रताप यादव को वाई प्लस सुरक्षा मिलने के बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान उनकी सिक्योरिटी में तैनात रहेंगे.

सुरक्षा एजेंसियों ने सरकार को सौंपी थी रिपोर्ट

बता दें तेज प्रताप यादव की सुरक्षा को लेकर जांच एजेंसी की तरफ से गृह मंत्रालय को जानकारी दी गई थी. चुनाव के बीच तेज प्रताप ने खुद भी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी. साथ ही तेज प्रताप ने मंत्रालय से अपनी सुरक्षा की मांग की थी.

तेज प्रताप की मांग को देखते हुए गृह मंत्रालय ने उनको Y कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान कर दी गई. अब तेज प्रताप यादव तो सीआरपीएफ के जवान चारों तरफ से सुरक्षा देंगे. इस खबर के सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है.

इस कैटेगरी में क्या होता है?

बात करें अगर इस कैटेगरी की तो इसमें कुल 11 सुरक्षाकर्मी शामिल होते हैं. आर्म्ड फोर्स के कमांडो को घेरे में तैनात किया जाता है. वहीं इसमें से 5 जवान उनके घर पर सुरक्षा के लिए मुस्तैद रहते हैं. इसके अलावा तीन शिफ्टों में सुरक्षा दी जाती है.

बिहार चुनाव में सक्रिय हैं तेज प्रताप यादव

बिहार चुनाव 2025 में तेज प्रताप यादव पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहे हैं. उन्होंने अपनी पार्टी की तरफ से चुनाव में 40 से ज्यादा उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है. वहीं वे खुद महुआ सीट से ताल ठोक रहे हैं. इस बीच वह धुआंधार प्रचार करते हुए भी नजर आए हैं.