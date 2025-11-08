खेसारी लाल यादव ने छुए पैर तो आया मनोज तिवारी का रिएक्शन, बोले- 'हम लोग राजनीति में...'

पटना एयरपोर्ट पर भोजपुरी अभिनेता और आरजेडी उम्मीदवार खेसारीलाल यादव ने बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के पैर छुए. ये वीडियो तेजी से वायरल हो गया. इस पर अब बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि हमारा संस्कार यही है. अब लोग इसी गेट से निकलते है तो वो मिले. मैं तो पहले भी बोल रहा हूं कि हमलोग राजनीति में मर्यादा के समर्थक हैं.

खेसारी लाल यादव छपरा विधानसभा सीट से आरजेडी से चुनाव मैदान में हैं, जबकि मनोज तिवारी बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं. हाल के दिनों में मनोज तिवारी और खेसारी लाल यादव एक दूसरे पर चुनाव प्रचार के दौरान तीखे हमले करते रहे हैं. अब जब खेसारी लाल यादव ने अचानक उनके पैर छुए तो मनोज तिवारी से इसे संस्कार से जोड़ा है.

Patna, Bihar: On a viral video showing Bhojpuri actor Khesarilal Yadav meeting him, BJP MP Manoj Tiwari says, "This is our tradition; we come and go through this gate" pic.twitter.com/4jPmyu3GlI — IANS (@ians_india) November 8, 2025

पटना एयरपोर्ट पर हुई दोनों की मुलाकात

दरअसल, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी के बीच पटना एयरपोर्ट पर दोनों नेताओं की मुलाकात का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें खेसारी लाल यादव, मनोज तिवारी का पैर छूते नजर आए. इस दौरान बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी मुस्कुराकर उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया और उनकी पीठ भी थपथपाई. हालांकि इस दौरान दोनों के बीच चुनाव को लेकर कोई खास बातचीत नहीं हुई.

राम मंदिर को लेकर खेसारी लाल ने क्या कहा था?

हाल ही में भोजपुरी एक्टर और आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव ने राम मंदिर को लेकर बयान दिया था. खेसारी लाल यादव ने कहा था, '' राम मंदिर में पढ़कर क्या मैं मास्टर बन जाऊंगा, राम मंदिर में पढ़कर क्या मैं प्रोफेसर बन जाऊंगा या फिर मैं अफसर बन जाऊंगा? वो आस्था और ये एक अलग विषय है, लेकिन शिक्षा से इंसान देश चला सकता है. मैं यही बोलता हूं कि शिक्षा जरूरी है. आप राम मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, सब बनाओ, लेकिन शिक्षा और हमारे बच्चो के भविष्य के लिए भी काम करो.''

मनोज तिवारी, निरहुआ समेत अन्य भोजपुरी स्टार प्रचारकों पर खेसारी लाल ने हमला बोला था. उन्होंने कहा था कि बीजेपी के स्टार प्रचारक ये बोल दें कि कल यहां फैक्ट्री का शिलान्यास होगा तो मैं आजीवन चुनाव नहीं लड़ूंगा. निरहुआ के यदमुल्ला बाले बयान पर उन्होंने कहा था कि शिक्षा और बेरोजगारी पर बात करने से मैं यदमुल्ला हो जाता हूं तो मैं हूं. मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं.