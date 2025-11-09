तेज प्रताप यादव ने भाई तेजस्वी के जन्मदिन पर दी इस अंदाज में बधाई, किससे बताया अपनी जान को खतरा?
Tej Pratap Yadav News: बड़े भाई तेजप्रताप यादव ने छोटे भाई तेजस्वी यादव को जन्मदिन की बधाई दी, लेकिन साथ ही अपने ऊपर खतरे की आशंका भी जताई. उन्होंने कहा कि लोग उनकी हत्या तक करवा सकते हैं.
बिहार में राजनीति के बीच भाईचारे की चर्चा एक बार फिर सुर्खियों में है. आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव ने अपने छोटे भाई और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को जन्मदिन की बधाई दी, लेकिन साथ ही एक चौंकाने वाला बयान भी दिया.
तेजप्रताप ने कहा, “मेरे ऊपर खतरा है, मेरी हत्या भी लोग करवा देंगे.” उन्होंने यह भी जोड़ा कि, “तेजस्वी को जन्मदिन की शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद हमेशा उसके साथ है, वह आगे बढ़े.” बिहार चुनाव में कभी साथ मैदान में उतरने वाले दोनों भाई अब अलग-अलग पार्टियों से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन तेजप्रताप के इस बयान ने एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है.
#WATCH | पटना, बिहार: जन शक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महुआ विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार तेज प्रताप यादव ने कहा, "मेरी सुरक्षा बढ़ा दी गई है क्योंकि मुझे खतरा है। ये लोग मुझे मरवा भी देंगे। सब दुश्मन लगे हुए हैं... तेजस्वी का जन्मदिन है। जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं,… pic.twitter.com/tydU2ITQwN— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 9, 2025
तेजप्रताप को मिली है Y-Plus सुरक्षा
हाल ही में केंद्र सरकार ने तेजप्रताप यादव की सुरक्षा बढ़ा दी है. गृह मंत्रालय के आदेश के बाद उन्हें Y-Plus कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई है. अब सीआरपीएफ (CRPF) के जवान उनकी सुरक्षा में तैनात रहेंगे. यह फैसला सुरक्षा एजेंसियों की विशेष रिपोर्ट के बाद लिया गया है, जिसमें उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई थी. वीआईपी प्रोटेक्शन लिस्ट में शामिल होने के बाद तेजप्रताप अब कड़े सुरक्षा घेरे में रहेंगे. उनके बयान के बाद यह फैसला और भी राजनीतिक मायनों में अहम माना जा रहा है.
40 से ज्यादा उम्मीदवारों के साथ लड़ रहे हैं चुनाव
तेजप्रताप यादव इन दिनों बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों में पूरी तरह जुटे हुए हैं. उन्होंने अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल से 40 से अधिक उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है. खुद तेजप्रताप महुआ सीट से ताल ठोक रहे हैं. वे लगातार चुनावी सभाएं कर रहे हैं और जनता से सीधे जुड़ने की कोशिश में हैं. उनका कहना है कि इस बार जनता बदलाव चाहती है और वे युवाओं की ताकत के साथ मैदान में हैं.
