हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'SIR पर बेवजह अशांति फैला रहे राहुल', JDU सांसद देवेश ठाकुर ने तेजस्वी यादव पर भी बोला हमला

'SIR पर बेवजह अशांति फैला रहे राहुल', JDU सांसद देवेश ठाकुर ने तेजस्वी यादव पर भी बोला हमला

Bihar Election 2025: सीतामढ़ी में जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल बेवजह विवाद खड़ा कर रहे, तेजस्वी सपने देख रहे हैं पर हकीकत कुछ और है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 09 Nov 2025 09:16 AM (IST)
बिहार विधानसभा चुवाव के साथ राजनीतिक बयानबाजी तेज होती जा रही है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी और महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव के हालिया बयानों पर अब जनता दल (यूनाइटेड) के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने तीखा पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि विपक्षी दल जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बिहार की असली तस्वीर आज बदल चुकी है.

सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान उठाए गए “SIR” मुद्दे और वोट चोरी के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “यह उनका अधिकार है कि वे ऐसे मुद्दे उठाएँ. अगर वे सबूत देंगे, तो चुनाव आयोग ने बार-बार कहा है कि वह सख्त कार्रवाई करेगा. कुछ गड़बड़ियाँ हो सकती हैं, जैसा कि चुनाव आयोग ने खुद माना है, लेकिन राजनीतिक कारणों से कई बार बातें बढ़ा-चढ़ाकर कही जाती हैं. ऐसे मुद्दे बनाना बेवजह अशांति फैलाता है.”

ठाकुर ने आगे कहा कि विपक्ष बार-बार बिना ठोस सबूत के सिर्फ बयानबाजी करता है, जिससे जनता के बीच भ्रम फैलता है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सवाल उठाना किसी का अधिकार है, लेकिन झूठ फैलाकर माहौल बिगाड़ना ठीक नहीं.

दरभंगा की घटना पर राहुल-तेजस्वी पर निशाना

दरभंगा में हाल ही में एक विशेष समुदाय के व्यक्ति द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत माता का अपमान किए जाने की घटना पर सांसद ने कहा कि यह बेहद निंदनीय है.

उन्होंने कहा, “हाल ही में दरभंगा में एक विशेष समुदाय के व्यक्ति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत माता का अपमान किया. यह हमारी संस्कृति के खिलाफ है. चाहे कोई भी धर्म या पार्टी हो, ऐसा व्यवहार गलत है और इसकी निंदा होनी चाहिए. लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तेजस्वी यादव जैसे नेताओं ने इस शर्मनाक हरकत की खुलकर निंदा नहीं की, जिसे हम सख्ती से खारिज करते हैं.”

ठाकुर ने कहा, “राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर इस तरह की भाषा और बयानबाज़ी सभ्य समाज में बर्दाश्त नहीं की जा सकती.” उन्होंने विपक्षी दलों से इस तरह की घटनाओं पर स्पष्ट रुख अपनाने की मांग की.

'तेजस्वी यादव को सपने देखना पसंद'

महागठबंधन नेता तेजस्वी यादव के बयान 'परिवर्तन तय है और वे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे' पर देवेश चंद्र ठाकुर ने तंज कसते हुए कहा, “कई लोग सपने देखना पसंद करते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और होती है. जब लालू प्रसाद यादव के शासन में आरजेडी सत्ता में थी, तब बिहार ने सबसे खराब शासन देखा था. पटना हाई कोर्ट तक ने कहा था कि ‘जंगल राज’ था, न सड़कें थीं, न सुरक्षा, न बिजली, न शिक्षा.”

उन्होंने कहा, “जो सफर अब ढाई घंटे में तय होता है, उसे तब आठ घंटे लगते थे. पुल नहीं थे, लोग नाव, बैलगाड़ी या ट्रैक्टर से नदियाँ पार करते थे. बिहार बदनाम था और ‘बिहारी’ शब्द का इस्तेमाल गाली की तरह किया जाता था.”

'बिहार अब बदल चुका है'

सांसद ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने पिछली दो दशकों में बड़ी प्रगति की है. उन्होंने कहा, “आज बिहार की सड़कों की हालत सुधर चुकी है, बिजली हर घर में पहुँच चुकी है, बच्चियाँ स्कूल जा रही हैं और स्वास्थ्य सेवाएँ बेहतर हुई हैं. यह वही बिहार है जिसे कभी पिछड़ा कहा जाता था.”

ठाकुर ने कहा कि अब राज्य के युवा रोजगार, शिक्षा और विकास की बात करते हैं, न कि जाति और धर्म की राजनीति में उलझते हैं. उन्होंने दावा किया कि एनडीए सरकार ने बिहार को ‘जंगल राज’ से निकालकर विकास की राह पर खड़ा किया है.

Published at : 09 Nov 2025 09:16 AM (IST)
Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 ELECTIONS 2025 SIR
Embed widget