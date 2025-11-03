'राघोपुर जाएंगे… 2 जगह हेलीकॉप्टर उतारेंगे', तेज प्रताप ने तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ाई!

लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ा दी है. तेज प्रताप यादव ने कहा है कि वे चुनाव प्रचार के लिए राघोपुर जाएंगे और एक जगह नहीं दो जगह हेलीकॉप्टर उतारेंगे. जानकारी हो कि राघोपुर विधानसभा सीट वही है जहां से तेज प्रताप यादव के छोटे भाई तेजस्वी यादव चुनावी मैदान में हैं.

तेज प्रताप यादव ने यह बयान देकर साफ कर दिया है कि वे अपने भाई तेजस्वी यादव के खिलाफ ही प्रचार करेंगे. ऐसे में देखना होगा कि वह क्या कुछ बोलते हैं.

तेज प्रताप यादव ने कहा, "ये लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं… महुआ विधानसभा में इनके विधायक गरीब लोगों को पिटवाते हैं." दूसरी ओर तेज प्रताप ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा. तेज प्रताप यादव ने कहा, "राहुल गांधी का काम है पॉल्यूशन फैलाना."

राघोपुर से तेज प्रताप ने उतारा है अपना उम्मीदवार

बता दें कि आरजेडी से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी बनाई है जनशक्ति जनता दल और उन्होंने राघोपुर से प्रेम यादव को टिकट दिया है. प्रेम यादव के समर्थन में ही वे जनसभा करेंगे. चकसिकंदर इलाके में ये जनसभा होनी है. तेज प्रताप यादव इस बार खुद महुआ सीट से लड़ रहे हैं. यहां से आरजेडी के मुकेश रोशन मैदान में हैं.

एक्स पर पोस्ट कर दिया साफ संदेश

दूसरी ओर तेज प्रताप यादव ने रविवार (2 नवंबर, 2025) की रात एक्स पर पोस्ट कर लिखा, "हमारे छोटे और नादान भाई तेजस्वी ने आज महुआ में कहा कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता, लेकिन हम अपने छोटे भाई से कहना चाहेंगे कि पार्टी से बड़ी हमारी आदरणीय जनता मालिक होती है. लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता की होती है. कोई पार्टी या परिवार नहीं. महुआ मेरी राजनैतिक कर्मभूमि है. महुआ मेरे लिए पार्टी और परिवार से कहीं बढ़कर है. पार्टी केवल एक व्यवस्था है, लेकिन जनता हमारी मालिक है."

