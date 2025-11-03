योगी आदित्यनाथ का महागठबंधन पर हमला, लोगों से कहा- 'बंटे थे तो कटे थे, एक रहेंगे तो…'

बिहार के दरभंगा में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार (03 नवंबर, 2025) को चुनावी जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने महागठबंधन पर जमकर हमला किया. चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों से कहा कि याद करना बंटे थे तो कटे थे, बंटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं, एक रहेंगे तो सेफ भी रहेंगे.

सीएम योगी आदित्यनाथ एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा करने दरभंगा पहुंचे थे. मौके पर सीएम योगी ने लोगों से एनडीए प्रत्याशियों को भारी मतों से विजयी बनाकर भेजने की बात कही.

योगी ने कहा कि जो विकास में बाधक है उसको पनपने नहीं देना है. हमें फिर से अयोध्या और मिथिला को जोड़कर रामराज्य की अवधारणा को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ना है. रामराज्य की अवधारणा तब ही आएगी जब बिहार में एनडीए की सरकार आएगी.

यूपी के मुख्यमंत्री ने कहा कि जब भी आरजेडी-कांग्रेस का गठबंधन बिहार के अंदर आया है बिहार में दंगों की आग फैली है. जातीय नरसंहार हुए हैं. यहां पर अपहरण एक उद्योग बना है. अब बिहार में हम इसे फिर से कभी नहीं आने देंगे. उन्होंने जनता से कहा कि अयोध्या का संदेशा लेकर आया हूं. संदेशा यही है कि एनडीए की सरकार फिर से आनी चाहिए. नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से एनडीए की सरकार बने. घुसपैठियों को नहीं आने देना है.

महाराज कामेश्वर सिंह से शारदा सिन्हा तक का किया जिक्र

दूसरी ओर दरभंगा को लेकर सीएम योगी ने कहा, "महाराज कामेश्वर सिंह जिनके शासन में शिक्षा, संगीत, कला और संस्कृत विद्या के लिए प्रचार-प्रसार का कार्य हुआ ये धरती उनकी पावन धरा है. यही नहीं छठ पर्व को पहचान दिलाने वाली पद्म पुरस्कार से सम्मानित शारदा सिन्हा की ये धरती है. यहां की मैथिली भाषा अटल जी के समय में संविधान की आठवीं सूची में शामिल हुई."

