शिक्षा पर होगा खेसारी लाल यादव का फोकस, बोले- छपरा-सीवान और गोपालगंज में केवल एक यूनिवर्सिटी

छपरा से आरजेडी ने भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव को चुनाव मैदान में उतारा है. वे क्षेत्र में लगातार चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं. जनसभा में भीड़ भी दिख रही है. इस बीच खेसारी लाल यादव ने बताया है कि वो शिक्षा-व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहते हैं. मौजूदा सरकार पर भी उन्होंने हमला बोला है.

खेसारी लाल यादव ने कहा, "मेरी दुकानदारी सबसे बेहतर चल रही थी और चलेगी, चलती रहेगी, लेकिन जो विश्वास छपरा की जनता ने मुझ पर जताया है मैं यही प्रयास करूंगा कि जो भी अपने हुनर से हो सके, जो भी अपनी ताकत से हो सके मैं प्रयास करता रहूंगा. चाहे वो नाले की समस्या हो या अस्पताल की हो, सोचिए कि छपरा, सीवान और गोपालगंज में केवल एक यूनिवर्सिटी है. एनडीए की सरकार है और इस 20 साल में मात्र एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम जय प्रकाश नारायण है. इसमें भी बच्चों को पास करने में छह साल लग जाता है."

छपरा को बेहतर दिशा में ले जाने का वादा

आरजेडी नेता खेसारी लाल ने कहा कि हम प्रयास करेंगे कि शिक्षा का जो स्तर है वो दिन पर दिन बढ़े. अस्पताल की जो व्यवस्था हो वो बाकी शहरों से बेहतर हो, या बाकी शहरों की तरह ही हो जाए. हमारा प्रयास होगा कि जो नाले की समस्या है उसके पानी का निकासी हो. इस पर सबसे पहले काम करना है. अपने हुनर से जो हो सकेगा करूंगा. इस विषय पर जो पढ़े-लिखे लोग हैं उनको लेकर चलूंगा, वो हमें रास्ता बताएं और छपरा को बेहतर दिशा में हम लोग ले जाएंगे.

एक सवाल पर खेसारी लाल यादव ने कहा, "मैं तो बिहार से हूं लेकिन मुंबई जाकर बेहतर कर रहा हूं न… करने वालों के लिए कोई जगह मायने नहीं है, सरकार मायने नहीं रखती है… मन में इच्छा होनी चाहिए... ताकत होनी चाहिए. प्रयास करने से कुछ भी हो सकता है. बहुत नहीं होगा लेकिन कुछ तो होगा. धीरे-धीरे ही होगा. प्रयास करने में क्या है शायद हो जाए."

