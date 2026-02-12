'नीतीश कुमार की बुद्धि पूरी तरह से फेल', तेज प्रताप यादव का बिहार के CM पर हमला

जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने सीएम नीतीश कुमार के लड़की वाले बयान पर पलटवार किया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बुद्धि पूरी तरह से फेल हो चुकी है. वे अब मुख्यमंत्री की कुर्सी और उस गरिमा के लायक नहीं हैं.

पटना में तेज प्रताप यादव ने आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा कि लोग अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारते हैं. लोग खुद अपनी छाप छोड़ते हैं. वह क्या कहते हैं और क्या नहीं, सभी देख रहे हैं. मुख्यमंत्री हंसी के पात्र बन चुके हैं. देशभर के लोग देख रहे हैं. उन्होंने कई राज्यों में होने वाले चुनाव पर कहा कि चुनाव होगा. हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी.

'जख्म भरने में समय लगता है...'

उन्होंने बजट सत्र में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नहीं दिखने पर कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है. वे परेशान हैं. जख्म भरने में समय लगता है. तबीयत खराब होती है तो व्यक्ति उपस्थित नहीं हो पाता. तेज प्रताप यादव ने महाशिवरात्रि को लेकर कहा कि हम महादेव के भक्त हैं. महादेव की हमारे ऊपर कृपा रहती है. हम पूजा-पाठ करते रहते हैं. शिवरात्रि आ रही है, उस मौके पर पूजा होगी. हर-हर महादेव होगा.

वंदे मातरम् की गाइडलाइंस पर क्या कहा?

तेज प्रताप यादव ने वंदे मातरम् पर सरकार की गाइडलाइंस पर कहा कि जैसे हम तिरंगा लहराते हैं, जन मन गण गाते हैं, तो सब खड़े होते हैं. वंदे मातरम् का भी सम्मान करना है. वंदे मातरम्, भारत माता की जय, तो बोलना ही बोलना है. उन्होंने सीएम ममता बनर्जी के एसआईआर को लेकर दिए बयान पर कहा कि सीएम ममता बनर्जी एसआईआर और यूजीसी को लेकर क्या कह रही हैं, क्या नहीं. यह उनका मामला है. हम इसमें कुछ नहीं बोलेंगे.

पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर कहा- षड्यंत्र हो रहा

तेज प्रताप यादव ने सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर कहा कि षड्यंत्र तो होता ही है, जैसे हमारे साथ षड्यंत्र हुआ. सभी लोगों के साथ षड्यंत्र हो रहा है. षड्यंत्र लगातार चलता है. हमारे पीछे हुआ तो हमने अपनी अलग पार्टी बनाई, अब हम अपना काम कर रहे हैं. उन्होंने पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने पर कहा कि सरकार को संज्ञान लेना चाहिए. जो धमकी दे रहा है, उसे पकड़े. कार्रवाई हो. उसे जेल भेजें.

तेज प्रताप यादव ने अभिनेता राजपाल यादव को आर्थिक सहायता देने पर कहा कि जो भी दुख की घड़ी में हैं, उनकी मदद सभी को करनी चाहिए. सिर्फ कलाकारों की नहीं, हर जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए. हां, हमने भी मदद की है और सोनू सूद से भी हमारी बात हुई थी. हमारे एक मित्र हैं राव इंद्रजीत, उन्होंने भी मदद करने का काम किया है. मदद की शुरुआत के बाद तो सभी ने सहायता देनी शुरू कर दी. राजपाल यादव से हमारा पुराना संपर्क रहा है. वह अच्छे कलाकार हैं. उनकी दुख की घड़ी में मैंने उनकी मदद की है. मैंने 11-11 लाख करके 22 लाख रुपये देने का काम किया है.