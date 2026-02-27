हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar-Bengal Division: नए राज्य की चर्चा के बीच BJP नेता शाहनावज हुसैन का बड़ा बयान, 'बिहार बड़ा राज्य है और…'

Bihar-Bengal Division News: बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन गुरुवार को सहरसा में थे. वे एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे. इसी दौरान उन्होंने नए राज्य और अमित शाह के दौरे पर प्रतिक्रिया दी.

By : मुकेश कुमार सिंह | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 27 Feb 2026 11:38 AM (IST)
बिहार-बंगाल काटकर नया राज्य बनाने वाले दावे पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने बड़ा बयान दिया है. बिहार एक बड़ा राज्य है और रहेगा. यहां के 14 करोड़ बिहारी एकजुट होकर बिहार का विकास करेंगे. शाहनवाज हुसैन बीते गुरुवार (26 फरवरी, 2026) को सहरसा पहुंचे थे. यहां उनका जोरदार स्वागत किया गया. 

दरअसल वे बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य डॉक्टर शशि शेखर सम्राट के यहां पहुंचे थे. इस अवसर पर बीजेपी के जिला अध्यक्ष साजन शर्मा, उपाध्यक्ष राजीव रंजन साह एवं आयोजक शशि शेखर सम्राट की ओर से शाहनवाज हुसैन को पाग, चादर, बुके एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया.

कहीं नए राज्य बनाने की बात नहीं: शाहनवाज

इस मौके पर बीजेपी नेता ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सीमांचल दौरे और नए राज्य बनाने की चर्चा पर अपनी प्रतिक्रिया दी. शाहनवाज हुसैन ने कहा कि यह बिल्कुल गलत बात है. कहीं किसी नए राज्य बनाने की बात नहीं है. उन्होंने कहा कि पहली बार देश का कोई गृह मंत्री सीमांचल में तीन दिनों के लिए आया है, अमित शाह को बिहार से बेहद लगाव है.

दूसरी ओर एआई समिट में कांग्रेस के प्रदर्शन पर शाहनवाज ने कहा, "समिट में कांग्रेस ने जो अपना नंगापन दिखाया है वह ठीक नहीं है. कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी को देश के विरोध का नेता समझते हैं. वे हर वह काम करते हैं, जो देश के विरोध में हो, उन्होंने देश को शर्मसार किया है."

बता दें कि बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने भले इनकार कर दिया कि नए राज्य जैसी कोई बात नहीं है लेकिन इससे पहे पार्टी के विधायक मिथिलेश तिवारी ने ही कहा था कि सीमा सुरक्षा और घुसपैठ को खत्म करने के लिए अमित शाह को जो भी फैसला लेना होगा लेंगे, चाहे केंद्र शासित प्रदेशों ही क्यों न बनाया जाए. अब देखना होगा कि एक तरफ बंगाल में चुनाव है तो दूसरी ओर ऐसी खबरों के बाद आगे क्या कुछ होता है. फिलहाल इसको लेकर सियासत तेज है. 

Published at : 27 Feb 2026 11:32 AM (IST)
Embed widget