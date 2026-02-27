अंधेरे में डूब गया नवादा का ये गांव, बिजली विभाग ने काट दी सबके घर की लाइट, क्या है मामला?

बिहार में एक तरफ जहां मुफ्त में 125 यूनिट बिजली उपभोक्ताओं को दी जा रही है तो वहीं दूसरी ओर विभाग की ओर से कार्रवाई भी हो रही है. गुरुवार (26 फरवरी, 2026) की रात नवादा में बिजली विभाग ने एक पूरे गांव की लाइट काट दी जिसके बाद हड़कंप मच गया. गांव अंधेरे में डूब गया.

मामला कौआकोल प्रखंड के गुआघोघरा गांव का है. गुरुवार की रात बिजली विभाग की ओर से ट्रांसफार्मर से ही आपूर्ति बंद कर दी गई. इसका कारण बकाया बिजली बिल है. कहा जा रहा है कि गांव के लगभग 200 उपभोक्ताओं पर 12 लाख रुपये से अधिक का बिजली बिल बकाया है. यह राशि वर्षों से बाकी है लेकिन दी नहीं गई है.

नोटिस के बाद भी नहीं किया गया था भुगगतान

बिजली विभाग के पर्यवेक्षक संजीव कुमार ने बताया कि बार-बार नोटिस जारी करने, समझाने और वरीय अधिकारियों के निर्देश के बावजूद कोई भुगतान नहीं हुआ. अंततः सख्त कदम उठाते हुए बिजली काट दी गई. उधर ग्रामीणों का कहना है कि इससे घरों में रोशनी तो दूर, मोबाइल चार्जिंग और पानी की समस्या तक हो गई है. देर रात लोग मोबाइल की रोशनी में वीडियो बनाकर नाराजगी जाहिर करते रहे.

यह कार्रवाई बिहार के कई इलाकों में बकाया बिलों पर अपनाई जाने वाली नीति का हिस्सा लगती है, जहां पूरे गांव या मोहल्ले को 'सामूहिक सजा' मिल रही है. ग्रामीणों में रोष इसलिए भी है कि बिजली पहले से अनियमित रहती है. लो वोल्टेज, बार-बार ट्रिपिंग, फिर भी बिल बढ़ते जाते हैं. कई लोग किश्तों में भुगतान या छूट की मांग कर रहे हैं.

बता दें कि प्रदेश में अधिक बिजली बिल को लेकर भी हजारों लोगों की शिकायते हैं. इसके चलते भी कई उपभोक्ता बिल जमा नहीं करते हैं. कई घर तो ऐसे हैं जहां लाखों का बिजली बिल चला जाता है. अब देखना होगा कि गांव में बिजली कब तक बहाल होती है.

