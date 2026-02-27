दिल्ली आबकारी नीति: केजरीवाल और सिसोदिया को मिली राहत पर RJD का बड़ा बयान, 'धीरे-धीरे सब…'

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारदिल्ली आबकारी नीति: केजरीवाल और सिसोदिया को मिली राहत पर RJD का बड़ा बयान, 'धीरे-धीरे सब…'

Delhi Excise Policy: मनीष सिसोदिया और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने सबूत के अभाव में बरी कर दिया है. अब इस पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 27 Feb 2026 01:12 PM (IST)
दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े केस में राउज एवेन्यू कोर्ट से मनीष सिसोदिया और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने दोनों को इस मामले में बरी कर दिया है. कोर्ट की ओर से कहा गया कि इन दोनों के खिलाफ इस केस में कोई ठोस सबूत नहीं मिला है. इस पर अब राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं.

आरजेडी के सांसद मनोज झा ने कहा, "सारे वेनडेटा केस (प्रतिशोध के मामले) का यही हाल होगा. चाहे हमारे लीडरशिप पर हो या कहीं भी… ये मेरिट बेस्ड केस नहीं थे… ये था कि पॉलिटिकल लड़ाई को ऐसे लड़ा जाए… तो जाहिर तौर पर इसको मैं एक शुरुआत के तौर पर देखता हूं… जो रिलीफ इन दोनों लोगों को मिला है वो धीरे-धीरे सब लोगों को मिलेगा."

बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने क्या कहा?

दूसरी ओर बीजेपी अब भी हमलावर है. पार्टी के सांसद संजय जायसवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में अरविंद केजरीवाल को बरी किए जाने पर कहा, "सभी जानते हैं कि ये दोनों(अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया) इस घोटाले के जनक थे... दिल्ली की जनता अच्छे से जानती है कि एक्साइज घोटाले के जनक अरविंद केजरीवाल थे. जिन लोगों को पकड़ा गया है, उनकी भी गवाही होगी. सभी जानते हैं कि ये लोग इस घोटाले के मास्टर माइंड थे..."

दूसरी ओर अब दिल्ली आबकारी नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को सीबीआई चुनौती देने की तैयारी में है. एजेंसी इस आदेश के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करेगी. फिलहाल केजरीवाल और सिसोदिया को राहत जरूर मिल गई है.

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Published at : 27 Feb 2026 12:52 PM (IST)
Tags :
Manish Sisodia Manoj Jha Delhi Excise Policy Rouse Avenue Court ARVIND KEJRIWAL BIHAR NEWS
