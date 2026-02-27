दिल्ली आबकारी नीति: केजरीवाल और सिसोदिया को मिली राहत पर RJD का बड़ा बयान, 'धीरे-धीरे सब…'

दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े केस में राउज एवेन्यू कोर्ट से मनीष सिसोदिया और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने दोनों को इस मामले में बरी कर दिया है. कोर्ट की ओर से कहा गया कि इन दोनों के खिलाफ इस केस में कोई ठोस सबूत नहीं मिला है. इस पर अब राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं.

आरजेडी के सांसद मनोज झा ने कहा, "सारे वेनडेटा केस (प्रतिशोध के मामले) का यही हाल होगा. चाहे हमारे लीडरशिप पर हो या कहीं भी… ये मेरिट बेस्ड केस नहीं थे… ये था कि पॉलिटिकल लड़ाई को ऐसे लड़ा जाए… तो जाहिर तौर पर इसको मैं एक शुरुआत के तौर पर देखता हूं… जो रिलीफ इन दोनों लोगों को मिला है वो धीरे-धीरे सब लोगों को मिलेगा."

VIDEO | Delhi: RJD MP Manoj Jha says, "This how all vendetta cases will end. This was merit petitioning of a vendetta based case. A political battle was fought in this way. This is a start. Everyone will get the relief like these two people have got."



(Full video available on… https://t.co/I6IBpBkCUv pic.twitter.com/yH0XGzdX4t — Press Trust of India (@PTI_News) February 27, 2026

बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने क्या कहा?

दूसरी ओर बीजेपी अब भी हमलावर है. पार्टी के सांसद संजय जायसवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में अरविंद केजरीवाल को बरी किए जाने पर कहा, "सभी जानते हैं कि ये दोनों(अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया) इस घोटाले के जनक थे... दिल्ली की जनता अच्छे से जानती है कि एक्साइज घोटाले के जनक अरविंद केजरीवाल थे. जिन लोगों को पकड़ा गया है, उनकी भी गवाही होगी. सभी जानते हैं कि ये लोग इस घोटाले के मास्टर माइंड थे..."

दूसरी ओर अब दिल्ली आबकारी नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को सीबीआई चुनौती देने की तैयारी में है. एजेंसी इस आदेश के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करेगी. फिलहाल केजरीवाल और सिसोदिया को राहत जरूर मिल गई है.



यह भी पढ़ें- Nawada News: अंधेरे में डूब गया नवादा का ये गांव, बिजली विभाग ने काट दी सबके घर की लाइट, क्या है मामला?