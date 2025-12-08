बिहार: राजगीर स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को उड़ाने की धमकी, E-Mail में ISI का जिक्र

राजगीर (नालंदा) स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. सोमवार (08 दिसंबर, 2025) को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के सरकारी ई-मेल पर यह धमकी दी गई है. ईमेल के जरिए दी गई धमकी में कहा गया कि फैक्ट्री और ऑफिस कैंपस के अंदर आधा दर्जन बम रखे गए हैं. बड़े विस्फोट की चेतावनी दी गई. ई-मेल में पाकिस्तान आईएसआई का भी जिक्र किया गया है. ईमेल आने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है.

इस ईमेल के मिलने के बाद केंद्रीय और राज्य स्तर की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं. पूरे इलाके में बम निरोधक दस्ता, पुलिस बल और सुरक्षा एजेंसियों की टीम ने मोर्चा संभाल लिया है. फैक्ट्री कैंपस में चप्पे-चप्पे की तलाशी ली जा रही है. आशंका है कि यह धमकी भरा ईमेल तमिलनाडु से आया है. ईमेल आईडी के आईपी एड्रेस को ट्रेस किया जा रहा है.

ईमेल आने के बाद अधिकारियों ने की बैठक

ईमेल के आने के बाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अधिकारियों ने एक आपात बैठक की. इसमें सुरक्षा-व्यवस्था को और कड़ा करने पर जोर दिया गया. जल्द से जल्द धमकी देने वाले की पहचान कर कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है. दूसरी ओर इस धमकी के बाद यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यह किसी का मजाक है या कोई और साजिश का हिस्सा.

प्रबंधन के आवेदन पर थाने में मामला दर्ज

इस पूरे मामले को लेकर राजगीर डीएसपी सुनील कुमार ने मीडिया को बताया कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के सरकारी ईमेल पर ईमेल के माध्यम से बम से उड़ाने की धमकी दी गई है. फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से राजगीर थाने में आवेदन दिया गया है. उसके आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है. साइबर सेल को ईमेल आईडी की जांच के लिए अनुरोध किया गया है ताकि जल्द से जल्द आरोपी की पहचान की जा सके एवं उसके मकसद का खुलासा किया जा सके. फिलहाल फैक्ट्री की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. बता दें कि राजगीर एक अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल है.

