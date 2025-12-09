बिहार में नई शुगर मिल खोलने को लेकर राजनीति एक बार फिर गर्म हो गई है. इस बीच जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने काम को लेकर बेहद गंभीर हैं और सरकार बनने के बाद से एक दिन भी आराम नहीं किया है. उनका कहना है कि बिहार में बंद पड़ी मिलों को फिर से शुरू कराने और नई मिलों के निर्माण में सरकार लगातार काम कर रही है.

नीरज कुमार ने कहा कि विपक्ष के नेता बार-बार आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने शुगर मिलों के लिए जमीन का आवंटन नहीं किया है और कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है. उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बंद मिलों की समस्याओं को दूर करने, निवेश आकर्षित करने और गन्ना किसानों की परेशानी कम करने के लिए कई बैठकों में खुद समीक्षा की है.

Patna, Bihar: On the opening of a sugar mill in Bihar, JD(U) spokesperson Neeraj Kumar says, "Since receiving the mandate, Nitish Kumar has not rested for a single day. While opposition leaders claim that no locations have been allotted, he has been actively addressing issues… pic.twitter.com/uWIlJ9K0T3 — IANS (@ians_india) December 9, 2025

बिहार में एक नई शुगर मिल खोलने की प्रक्रिया जारी- नीरज कुमार

जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि बिहार में एक नई शुगर मिल खोलने की प्रक्रिया जारी है और यह मिल गन्ना उत्पादन वाले क्षेत्रों के लिए बड़ी राहत साबित होगी. नीरज कुमार के अनुसार, सरकार का फोकस सिर्फ नई मिल बनाना ही नहीं, बल्कि पुराने उद्योगों को फिर से खड़ा करना भी है. ताकि रोजगार और किसानों की आय दोनों में बढ़ोतरी हो सके. उन्होंने विपक्ष पर तंज करते हुए कहा कि जो लोग सिर्फ बयान देने में विश्वास रखते हैं, वे जानते ही नहीं कि जमीन पर कितना काम हो रहा है.

स्वतंत्रता संग्राम में ‘वंदे मातरम्’ ने निभाया प्रेरणादायक रोल- नीरज कुमार

Patna, Bihar: On the 'Vande Mataram' discussion, JD(U) spokesperson Neeraj Kumar says, "Throughout history, various political parties have expressed their perspectives on this. Our national song has played an important role in the country’s freedom movement. It is now being… pic.twitter.com/tZfzZcnAVI — IANS (@ians_india) December 9, 2025

इसके साथ ही 'वंदे मातरम्' को लेकर संसद में चल रही चर्चा पर भी नीरज कुमार ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि इस राष्ट्रीय गीत को लेकर देश में कई राजनीतिक विचारधाराएं अपनी-अपनी राय देती रही हैं, लेकिन इसका देश के आजादी आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान किसी से छिपा नहीं है. उन्होंने कहा कि आज इसे अलग-अलग दृष्टिकोण से देखा जा रहा है, लेकिन यह तथ्य नहीं बदलता कि ‘वंदे मातरम्’ ने स्वतंत्रता संग्राम में बड़ा भावनात्मक और प्रेरणादायक रोल निभाया है.

अलसी मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा विपक्ष

नीरज कुमार ने कहा कि संसद में इस मुद्दे पर चर्चा होना लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन इसे अनावश्यक विवाद का रूप देना सही नहीं है. उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं.

उन्होंने दोहराया कि बिहार में नई शुगर मिल बनने में सरकार कोई देरी नहीं कर रही है, पूरी प्रक्रिया तय समय में आगे बढ़ रही है और मुख्यमंत्री की खास निगरानी में है. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार काम करते हैं और विपक्ष सिर्फ सवाल पूछने में व्यस्त है.

ये भी पढ़िए- बिहार में बड़े स्तर पर IAS अफसरों के तबादले, कई जिलों के DM भी बदले